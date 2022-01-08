Зарплата от 100 тысяч и без опыта: какую работу предлагают в Челябинске

В 2022 году компании готовы будут предлагать работу за бОльшие деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кто-то начинает худеть с Нового года, кто-то заниматься спортом, а кто-то — искать новую работу. Если вы в их числе, то мы поможем — расскажем, какие вакансии есть в Челябинской области и какую зарплату предлагают соискателям. Тем более, что, по признанию рекрутеров, многие работодатели заложили рост зарплатного фонда на 2022 год. Почему компании заинтересованы в каждом сотруднике, зачем набирают в штат психологов и где самые высокие зарплаты — в нашей статье.

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

Что делать если ты остался без работы? Правильно, обратиться в Центр занятости населения. Там помогут подобрать подходящее место. Правда, как водится, везет больше тем, у кого рабочая профессия. Но и для служащих — учителей, приставов, инженеров, полицейских и врачей — есть вакансии. Свежие данные ЦЗН пока не подбил, но на 1 декабря было почти 42 тысячи вакансий разного направления. В целом в Челябинской области безработица за 2021 год снизилась в 3,7 раза. На 1 декабря в регионе зарегистрировано 20 455 безработных. Уровень регистрируемой безработицы — 1,1%.

Из всех обратившихся за трудоустройством в январе-ноябре 2021 года южноуральцев, по данным ЦЗН, работу нашли 39,5%. Всего обратилось 108 698 человек. А работодателей, которые ищут сотрудников, обратилось 33367. Кого же искали чаще всего через ЦЗН в Челябинской области? Давайте посмотрим по отраслям. На первом месте — обрабатывающее производство, затем здравоохранение и социальное обеспечение, на третьем — оптовая и розничная торговля.

Среди рабочих профессий чаще всего искали подсобных рабочих, электрогазосварщиков, электромонтеров, слесарей-ремонтников, токарей. Среди профессий служащих уже несколько лет в топе — врачи, медсестры, фельдшеры, врачи-терапевты. Ищут полицейских и инженеров.

Разброс предлагаемых зарплат даже в рамках одной профессии весьма широкий — от минималки в 13,3 тыс. до 80 тыс. руб. Максимум, например, предлагают врачам (понятно, что все зависит от категории), кровельщикам, арматурщикам и пр. Какие вакансии есть сегодня в Челябинске — смотрите на сайте Центра занятости.

А на какую зарплату рассчитываете вы? Фото: скрин

МОЖЕТ В ПОЛЬШУ ОДЕЖДУ ПАКОВАТЬ?

А вот на сайтах с вакансиями разнообразия больше. И зарплаты нарисованы почти космические для Челябинска. Впрочем, если присмотреться внимательнее, можно увидеть все нюансы. Мы отмониторили несколько десятков вакансий и вот что получилось. Сначала на популярном сайте отсортировали все вакансии с зарплатой от 100 тыс. рублей. Ну что можно сказать — такой доход предлагают в основном вахтовикам, менеджерам по продажам и таксистам. Нужно понимать, что в вакансиях указывают, как правило, полоток, и чтобы достичь таких выплат нужно сильно постараться. Например, кладовщику на вахте обещают 100-120 тыс. руб. Но из них оклад только 80 тыс. рублей, остальное — премия при выполнении плана. Плюс еще и зарплата не за месяц, а за вахту — 30-60-90 дней. От 100 тыс. руб. может заработать торговый представитель, но тут нужен опыт от 2 лет, своя машина. Посчитайте расходы на эксплуатацию, бензин и пр., чтобы понять реальную зарплату. «Продажникам» предлагают «грандиозный доход» 70-400 тыс. рублей. Заманчиво, правда? Только планы по продажам остается выполнять.

Что нового? Появилось много вакансий сотрудников складов, комплектовщиков-упаковщиков OZON, AMAZON, Казань-экспресс и т.п. Ищут даже работников склада AMAZON и ZARA в Польше. Обещают зарплату в евро. В топе также работа с маркетплейсами и курьеры. А вот удаленная работа, для тех, кто мечтает трудиться из дома, все та же: колл-центр, «холодные продажи», обработка заявок и прием звонков с зарплатой около 30-35 тыс. рублей. Как водится, требования минимальные — телефон и компьютер, всему обещают научить.

Как объяснила директор Компании частных рекрутеров Анастасия Бобыкина, этой зимой курьеров стало искать сложнее. Если раньше на подбор работника уходило три дня, максимум неделю, то сейчас сотрудника подбирают 2-3 недели.

— Многие попробовали себя в этой профессии и поняли, что она им не подходит. Не каждый готов проводить так много времени на ногах, особенно зимой, — говорит Анастасия Бобыкина.

Понятно, что наша выборка не совсем объективна, поскольку каждый ищет подходящую именно ему по специальности, графику и зарплате работу. Поэтому мы решили спросить о трендах на рынке труда Челябинска у профессионала.

Вакансий тоже будет больше Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧТО БУДЕТ В 2022 ГОДУ: ПСИХОЛОГИ, БОЛЬШАЯ ЗАРПЛАТА И ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ СОИСКАТЕЛЮ

Если вы планируете искать работу или сменить место на новое — то 2022 год для этого отлично подойдет. Этому есть несколько причин.

Для начала, по словам Анастасии Бобыкиной, многие компании после дефицита кадров летом наконец поняли, что необходимо повысить зарплату. Поэтому ряд предприятий на 2022 год увеличил фонд оплаты труда — и не на уровень инфляции, а на 15-25%. Причем, по словам эксперта, речь идет и линейном персонале, и о среднем персонале, и о «синих воротничках» (рабочие, занятые физическим трудом). Без повышения остались разве что «белые воротнички».

— В следующем году будет расти количество вакансий. Мы заметили, что компании начали активнее набирать сотрудников с осени. Это значит, что малый и средний бизнес в Челябинске чувствует себя неплохо, есть определенный экономический подъем. Например, в декабре ярким примером этому может служить транспортная отрасль (авто), — говорит Анастасия Бобыкина. — Малые и средние предприятия активнее ищут офисных сотрудников: специалистов по закупу, работе с клиентами, менеджеров. Ряд вакансий будут уходить на аутсорс — например, обязанности маркетолога или специалиста по подбору персонала. А вот с бухгалтерами обратная тенденция — предприятия все чаще стали возвращать таких специалистов в штат.

Неплохая экономическая ситуация в бизнесе, дефицит кадров и повышение зарплаты для соискателей, по мнению Анастасии Бобыкиной, приведет к тому, что рынок станет подвижным — челябинцы будут активнее менять места работы, мигрируя между компаниями.

— Начинать поиск работы можно уже с 5 января, — говорит Анастасия Бобыкина. — Треть работодателей уже с 7-8 января готовы начать собеседования. Кстати, активность в подборе работников снизилась только на этой неделе — компании до последнего искали себе сотрудников.

По словам рекрутера, в этом году компании больше «бегают» за соискателями:

— Ключевой для работодателя сервис HH.ru, который занимает 65-70% рынка, изменил подход к работе. Теперь ценится каждый соискатель, который откликнулся на вакансию, каждый телефон. Поэтому неудивительно, что работодатели держатся за каждого потенциального работника, звонят несколько раз, пишут в мессенджеры. Если вы хотите как можно быстрее найти работу, откликайтесь как большее количество вакансий — не три-пять, а 20.

Среди соискателей стало больше судимых и бывших мошенников Фото: Николай ХИЖНЯК

Анастасия Бобыкина уверена: работодатели поняли, что для соискателей перестал быть важен бренд, преемственность, соцпакет и пр. — то, чем оперировали специалисты по персоналу раньше. Гораздо важнее для людей, которые ищут работу сегодня, стабильность в обещаниях. Особенно это касается молодежи. Кстати, о них. С августа-июля этого года в Челябинск хлынула очередная волна людей из Ближнего зарубежья. Например, на каждые 30-50 кандидатов один приходится на уроженца Казахстана 20-23 лет.

— Народ привык к состоянию нестабильности и стал более внимательно смотреть на то, как работодатель исполняет свои обещания, данные на собеседовании, насколько они реальны. Если обещал зарплату 35 тыс. руб., то ее и платит. Если обещал официальное трудоустройство со второго месяца, то выполняй. На другое современные соискатели не готовы, они просто увольняются, — говорит директор Компании частных рекрутеров.

На что еще готовы работодатели? Нанимать психологов, чтобы бороться с депрессией и выгоранием своих сотрудников. Сейчас пришло время «разгребать» последствия пандемии — неопределенность, опасения, нестабильность в работе и жизни привели к тому, что накопленный стресс вылился в депрессию и выгорание.

— Люди приходят на работу, выполняют свои обязанности, но с «опущенными плечами». Поэтому с осени для работодателей — это тема номер один: как помочь своим сотрудникам выйти из этого состояния, — говорит Анастасия Бобыкина.

Есть и негативные тенденции. Например, 60% соискателей на линейные должности приходят с судимостью за воровство и кражи. Поэтому предприятия вынуждены усилить проверки службы безопасности. Причем это характерно и для руководящих должностей, провал прошлого года привел к тому, что появилось много банкротов, а среди руководителей, почти идеальных, стали встречаться судимости за мошенничество.

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