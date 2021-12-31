Без хлеба, но с халявной колбасой: как Челябинск готовится встретить Новый год

Во многих магазинах 31 декабря полки оказались пустыми. Фото: instagram.com

Многие челябинцы решили купить подарки и еду в последний момент. Такой вывод сделали корреспонденты «Комсомольской правды», заглянув в магазины. Пустые полки или очереди — неотъемлемая часть праздника. Мы узнали, как готовятся в Челябинске к празднованию Нового года.

НА ПОЛКАХ НИ КРОШКИ

Жительница Челябинска Юлия пожаловалась, что утром 31 декабря не может купить в Ленинском районе хлеба. Полка в магазине оказалась абсолютно пустой. Другой отдел, где она рассчитывала найти хоть одну булку, и вовсе оказался закрыт. Похоже, хлебопекарни Ленинского района оказались не готовы в аппетитам челябинцев.

Также Юлия рассказала, что особой популярностью пользуются фрукты. Жители не готовы встречать праздник без мандаринов и готовы подождать пару часов.

Фруктов в избытке, но купить их сложно из-за очереди. Фото: instagram.com.

БЕСПЛАТНАЯ КОЛБАСА

А вот колбасы в Челябинске было предостаточно. Ее на улице раздавал бесплатно бывший заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков. Чиновник начинал свою карьеру как экоактивист, собирая макулатуру, наряжая елки мусором и проверяя елочные базары. Похоже, Виталий решил вернуться к благотворительности.

— Сегодня я решил напомнить, что добро есть на свете, — пишет эколог. — Мы просто раздавали подарки всем, в основном пенсионерам, которые нуждаются в поддержке. Мне обидно видеть, как люди с каждым годом перестают верить в добро и тем более делиться им. Сегодня несколько сотен человек поверили, что такое возможно.

Виталий Безруков не оставит людей без еды. Фото: instagram.com.

МУЖЧИНЫ ВЫСТРОИЛИСЬ В ОЧЕРЕДЬ ЗА ТУШЬЮ

В одном из самых популярных магазинов парфюмерии и косметики 31 декабря яблоку было негде упасть. Причем традиционно в очередь выстроились исключительно мужчины. Ничему 8 марта их не научило.

Мужчины репетируют 8 марта, выстроившись в очередь за косметикой. Фото: Ирина ФАДЮШИНА

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