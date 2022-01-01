Челябинский скрипач устроил концерт на балконе в новогоднюю ночь

Фото: кадр из видео Подслушано ЧМЗ / vk.com

В Челябинске скрипач устроил концерт на балконе в новогоднюю ночь. Музыканта увидели и услышали жители дома по улице 60-летия Октября, сняли на видео и выложили в социальные сети.

Пользователям явно пришелся по душе такой перфоманс - в комментариях скрипача осыпали комплиментами и благодарностями за создание праздничной атмосферы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru