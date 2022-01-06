Где в Челябинске покататься на коньках и лыжах: адреса, цены на прокат в 2022 году

В Челябинске открыты ледовые площадки во всех районах города. Фото: Центр спорта и отдыха "Лыжная база".

Новогодние каникулы в разгаре. А значит, пора изгонять оливьешки и разминать мышцы. «Комсомольская правда-Челябинск» подготовила список, где в Челябинске покататься на коньках и лыжах, а также адреса, цены на прокат в 2022 году.

ЛЕДОВЫЕ КАТКИ

Парк Терешковой

Ул. Рождественского, 6, телефон: (351) 775-14-91)

Каток — огражденные дорожки. Каждый сеанс длится полтора часа, а перерыв — 30 минут.

График работы: в будни — с 12.00 до 22.00.

В выходные — до 23.00. Понедельник — выходной.

Цены: с 12.00 до 15.30 — бесплатно. С 16.00 выход на лед (в т.ч. своими коньками) — 200 рублей, прокат коньков — 150 рублей.

Горсад имени Пушкина

Ул. Орджоникидзе, 58 а, телефон: (351) 237-17-77

График работы:

понедельник — с 14.00 до 20.45;

вторник — четверг — с 11.00 до 20.45;

пятница — с 11.00 до 21.45;

выходные — с 10.00 до 21.45.

Цены: прокат коньков + выход на лед — взрослый 100 руб./час, детский — 50 руб./час, со своими коньками (безлимит) — 100 рублей, детский (с 5 лет) — 50 руб./час.

ПКиО имени Гагарина

Ул. Коммуны, 122/1, телефон: (351) 265-58-70

График работы: будни — с 12.00 до 21.00, пятница — с 12.00 до 22.00, выходные — с 10.00 до 22.00.

Цены: со своими коньками вход для взрослых — 100 рублей (безлимит), прокат — 110 руб./час, детский билет (до 7 лет) — 60 рублей.

Каток в Центре спорта и отдыха «Лыжная база»

Комсомольский пр., 92, телефон: (351) 796-70-08, 244-28-76.

График работы: с 10.00 до 22.00 (касса работает до 20.30)

Цены: взрослый билет — 150 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Прокат коньков (взрослый) — 150 руб./час, детский — 100 руб./час.

В Челябинске открыты ледовые площадки и прокат инвентаря во всех районах города. Фото: Центр спорта и отдыха "Лыжная база".

Ледовый дворец «Уральская молния»

Ул. Труда, 187,а

телефон: (351) 264-07-99, 264-08-13, 264-07-85

График работы:

будни — с 19:00 до 21:00;

выходные — с 13:30 до 21:00;

воскресенье — с 12:00 до 13:00 сеанс «Семейный» (1 взрослый и двое детей до 14 лет) — 180 рублей.

Массовые катания проходят ежедневно, длительность сеанса — 1,5 или 2 часа.

Цены: взрослый — 220 рублей за 1,5 часа; 2 часа — 280 рублей; детский (до 14 лет) — 100 рублей за 1,5 часа; 2 часа — 120 рублей; прокат коньков — 100 рублей.

СК «Сигнал»

Ул. Чистопольская, 27, телефон: 253-86-25, 255-53-98, 255-11-62

График работы:

со вторника по воскресенье — с 10.00 до 20.00. Понедельник — выходной.

График работы пункта проката:

по будням — с 15.00 до 20.00, в выходные и праздники — с 12.00 до 20.00. Понедельник — выходной день.

Стоимость входа на каток со своими коньками: бесплатно.

Стоимость проката коньков: 100 рублей.

Многодетным семьям при предъявлении документов скидка 50 %.

Парк «Сад Победы»

Ул. Героев Танкограда, 79, телефон: 225-31-78

График работы:

Будние дни (с понедельника по четверг) — с 12.00 до 21.00 часов; Выходные и праздничные дни (с пятницы по воскресенье) — с 10.00 до 22.00 часов.

Цены:

Вход на каток со своими коньками (для детей до 7 лет) — 100 рублей; Вход на каток со своими коньками (взрослый) — 150 рублей; Вход на каток со своими коньками для многодетных семей — 75 рублей с человека; Прокат детских коньков (дети до 7 лет) — 100 рублей/ 1 час 20 минут; Прокат взрослых коньков — 200 рублей/1 час 20 минут; Прокат для многодетных семей — детские 50 рублей, взрослые 100 рублей; Прокат коньков для пенсионеров — 50 рублей без ограничения по времени.

Стадион «Металлург» (Парк Тищенко)

Ул. Первого Спутника, 4, телефон: 725-42-43

График работы:

Со вторника по пятницу — с 16.00 до 21.00

В выходные и праздники — с 12.00 до 21.00

Цены: вход со своими коньками (безлимит): 100 руб., сопровождающий ребенка без коньков — бесплатно.

Прокат коньков (выход на лед): взрослые — 130 руб, дети до 10 лет — 110 руб, заточка коньков: 100 руб.

Каток на стадионе «Инга»

Спортивный комплекс рассчитан на тренировки конькобежцев, но в свободное от тренировок время любой желающий может прокатиться по льду 400-метрового овала. Проката нет, раздевалок нет, вход бесплатный.

Каток на стадионе им. Колющенко

Вход бесплатный, часы работы с 9.00 до 22.00. Без проката (со своими коньками).

ДЛЯ СПРАВКИ

Этой зимой в Челябинске администрация Челябинска и МБУ «Спортивный город» запустили в эксплуатацию уже более 80 уличных дворовых площадок (хоккейные корты). На каждой коробке работает инструктор, который следит за качеством подготовки льда, проводит занятия для детей и взрослых.

ЛЫЖНЫЕ БАЗЫ

Муниципальная лыжная база

Челябинск, ул. Лесопарковая, 2а,тел. 265-49-72. Режим работы: с 10.00 до 17.00.

Цена за комплект (лыжи полупластиковые или пластиковые, ботинки, палки) — время проката — не более 2 часов (свыше этого времени — доплата)

Лыжи полупластиковые/пластиковые

—комплект для взрослых — 100/160 руб.

— комплект детский (до 14 лет) - 80/100 руб.

В Челябинске подготовлены лыжные трассы и открыт прокат спортинвентаря. Фото горспортуправление.

Центр спорта и отдыха «Лыжная база» на Северо-Западе

Челябинск, Комсомольский пр., 92, тел. 796-70-08. Режим работы: с 10.00 до 17.00.

Цена за комплект (лыжи, ботинки, палки) — без ограничения времени

Детские (до 14 лет) — 100 руб.

Деревянные — 150 руб.

Полупластиковые — 200 руб.

Лыжная база ПКиО им. Гагарина

Челябинск, ул. Коммуны, 122/1, тел.: 265-58-70, 265-65-91. Режим работы: пт — с 9.00 до 19.00, выдача лыж до 17.00; сб, вс — с 10.00 до 18.00, выдача лыж — до 17.00.

Цена за комплект (лыжи полупластиковые, ботинки, палки) — время проката 1 час.

Взрослый — 100 руб.

Детский (до 14 лет) — 60 руб.

Залог за комплект — 1500 руб. или документ удостоверяющий личность.

Работает каток (прокат, аренда и посещение — от 50 до 100 руб.)

Лыжная база «Стрела»

Челябинск, ул. Ковшовой, 2, тел.: 269-24-68. Режим работы: с 9.00 до 15.00 (выдача лыж)

Цена за комплект (лыжи, ботинки, палки) — на три часа

— Взрослый, детский — 100 руб.

В Челябинске подготовлены лыжные трассы и открыт прокат спортинвентаря. Фото горспортуправление.

Лыжная база спортивного комплекса «Металлург»

Челябинск, ул. 60 лет Октября, 32 а, тел. 736-19-16. Режим работы: с 9.00 до 15.00 (выдача лыж)

Цена за комплект (лыжи, ботинки, палки) — будни: время не ограничено, выходные: оплата почасовая. Стоимость детского и взрослого комплекта (полупластиковые лыжи) одинаковая.

— с мягкими креплениями — 100 руб.

— с полужесткими креплениями — 130 руб.

— с полуавтоматическими креплениями — 150 руб.

КСТАТИ

Не забудьте, что в залог за спортивный инвентарь, взятый в прокат с вам потребуют залог: водительское удостоверение, документ удостоверяющий личность или денежный залог. Уточняйте, работает ли в пунктах проката гардероб

ВАЖНО

Администрации ледовых площадок и лыжных баз напоминают о необходимости соблюдать правила, предписанные Роспотребнадзором в части посещения мест массового скопления. Необходимо иметь средства индивидуальной санитарной защиты, соблюдать санитарную дистанцию.

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