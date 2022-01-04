В Челябинской области спасли одиннадцать щенков, найденных в мусорном баке

Фото: ЧП Златоуст / vk.com

Одиннадцать выброшенных щенков нашли в городе Златоуст Челябинской области. Девушка Карина, проживающая в районе Машзавод, случайно обнаружила их в мусорном контейнере. Она забрала их всех к себе домой, а в социальных сетях написала пост, обратившись к неравнодушным горожанам.

— У кого есть кормящая собака? Очень срочно нужна помощь. Сами они не выживут. Нужна любая помощь, помогите, пожалуйста, раздать в добрые ответственные руки, — процитировал девушку паблик «ЧП Златоуст».

Фото: ЧП Златоуст / vk.com

Каким-то чудом на зов о помощи откликнусь буквально в течении нескольких часов. Всех щенков, до единого, удалось раздать. Среди найденных малышей оказалось шесть мальчиков и пять девочек.

— Люди приехали, забрали себе домой, в разные районы города, всех щенков, — добавили в сообществе.

Мы попытались связаться с Кариной, чтобы узнать подробности этой истории, но ее телефон на момент публикации статьи оказался недоступен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru