В Челябинской области спасли одиннадцать щенков, найденных в мусорном баке

Фото: ЧП Златоуст / vk.com
Одиннадцать выброшенных щенков нашли в городе Златоуст Челябинской области. Девушка Карина, проживающая в районе Машзавод, случайно обнаружила их в мусорном контейнере. Она забрала их всех к себе домой, а в социальных сетях написала пост, обратившись к неравнодушным горожанам.
— У кого есть кормящая собака? Очень срочно нужна помощь. Сами они не выживут. Нужна любая помощь, помогите, пожалуйста, раздать в добрые ответственные руки, — процитировал девушку паблик «ЧП Златоуст».
Фото: ЧП Златоуст / vk.com
Каким-то чудом на зов о помощи откликнусь буквально в течении нескольких часов. Всех щенков, до единого, удалось раздать. Среди найденных малышей оказалось шесть мальчиков и пять девочек.
— Люди приехали, забрали себе домой, в разные районы города, всех щенков, — добавили в сообществе.
Мы попытались связаться с Кариной, чтобы узнать подробности этой истории, но ее телефон на момент публикации статьи оказался недоступен.
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