Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья4 января 2022 7:40

В Челябинской области спасли одиннадцать щенков, найденных в мусорном баке

Малышам очень быстро удалось найти новый дом
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ЧП Златоуст / vk.com

Фото: ЧП Златоуст / vk.com

Одиннадцать выброшенных щенков нашли в городе Златоуст Челябинской области. Девушка Карина, проживающая в районе Машзавод, случайно обнаружила их в мусорном контейнере. Она забрала их всех к себе домой, а в социальных сетях написала пост, обратившись к неравнодушным горожанам.

— У кого есть кормящая собака? Очень срочно нужна помощь. Сами они не выживут. Нужна любая помощь, помогите, пожалуйста, раздать в добрые ответственные руки, — процитировал девушку паблик «ЧП Златоуст».

Фото: ЧП Златоуст / vk.com

Фото: ЧП Златоуст / vk.com

Каким-то чудом на зов о помощи откликнусь буквально в течении нескольких часов. Всех щенков, до единого, удалось раздать. Среди найденных малышей оказалось шесть мальчиков и пять девочек.

— Люди приехали, забрали себе домой, в разные районы города, всех щенков, — добавили в сообществе.

Мы попытались связаться с Кариной, чтобы узнать подробности этой истории, но ее телефон на момент публикации статьи оказался недоступен.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

Живой уголокЖивой уголок: Собаки