Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 января 2022 10:08

Месячный малыш с гематомами оказался в больнице Копейска

Сейчас ребенка обследуют в детской областной больнице Челябинска
Ольга ЩАПИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Врачи не исключают, что малыша избили.

Врачи не исключают, что малыша избили.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городскую больницу Копейска 10 января поступил 40-дневный малыш с гематомами. Сегодня ребенка перевезли в областную детскую клиническую больницу в Челябинске.

— У малыша множественные гематомы, сейчас травматологи осматривают его, есть ли переломы. Но врачи отмечают, что похоже на избиение, мама ничего внятного сказать не может, — рассказали «Комсомолке» в больнице.

Расследование ведет ГУ МВД России по Челябинской области. Проверку организовали следственные органы Следственного комитета. По сведениям региональной прокуратуры, малыш из многодетной семьи. Будет дана оценка действиям органов, которые должны были следить за семьей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП