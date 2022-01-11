Месячный малыш с гематомами оказался в больнице Копейска

Врачи не исключают, что малыша избили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городскую больницу Копейска 10 января поступил 40-дневный малыш с гематомами. Сегодня ребенка перевезли в областную детскую клиническую больницу в Челябинске.

— У малыша множественные гематомы, сейчас травматологи осматривают его, есть ли переломы. Но врачи отмечают, что похоже на избиение, мама ничего внятного сказать не может, — рассказали «Комсомолке» в больнице.

Расследование ведет ГУ МВД России по Челябинской области. Проверку организовали следственные органы Следственного комитета. По сведениям региональной прокуратуры, малыш из многодетной семьи. Будет дана оценка действиям органов, которые должны были следить за семьей.

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