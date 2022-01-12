Семья с двумя детьми из Челябинской области погибла во время ночного пожара

Дочери мужчины было 9 лет. Сыну - 5. Фото: Соцсети.

Семья Банниковых из Челябинской области сгорели на пожаре ночью 9 января. ЧП произошло в городе Шарья Костромской области, куда недавно перебралась супружеская пара, их 9-летняя дочь и 5-летний сын. Оттуда глава семейства работал на удаленке.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного дымохода отопительного котла. Когда о трагедии узнали в родном городе Евгения, его одноклассники решили — нужно помочь с транспортировкой тел на малую родину.

— Это все произошло очень скоропостижно. О ситуации узнал учитель Жени, он дал клич ученикам своим, друзей у Жени много осталось. А они знают, что мы очень скромно живем и уже быстро организовали сбор, дали номер моей карты. И, знаете, какое участие они сейчас принимают? Я даже, честно, не ожидала. Я даже в людей снова поверила, — рассказала КП-Челябинск Нэлли Викторовна, мать погибшего.

Фото: Соцсети.

Евгений вырос в Озерске, получил образование в ЮУПК и МИФИ. Потом несколько лет жил в Екатеринбурге. Он работал IT специалистом в главном Московском офисе крупного строительного магазина. После начала пандемии мужчина перешел на удаленку и с семьей переехал к родственникам жены в Костромскую область.

Сейчас мать Евгения приехала на место трагедии. Женщина планирует забрать тела сына и внуков. Стоимость транспортировки, по словам Нэлли Викторовны, достигает 60 тыс. рублей. Эту сумму уже удалось собрать с помощью неравнодушных земляков. Похороны запланированы на 14 января. Погибшую жену Евгения похоронили сегодня в Костромской области, поскольку она родилась там.

— Мы за машину 60 тыс. заплатили, чтобы тела перевезти. Но нам люди все помогали. Я даже такой доброты и помощи не ожидала, мне бы всем хотелось слова благодарности передать, — не скрывая слез рассказала КП-Челябинск Нэлли Викторовна.

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