Челябинские врачи успешно прооперировали младенца с опухолями в глазах

Ребенка оперировала команда из ЛОР-врачей и офтальмологов. Фото: ЧОДКБ

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы прооперировали двухнедельного младенца с кистами в глазах. Ребенок испытывал боли и дискомфорт из-за непроходимости слезных путей.

Младенца привезли в больницу в канун нового года. У него слезились и гноились глаза. Врачи обследовали ребенка и поставили ему диагноз - двустороннее дакриоцистоцеле. Говоря простым языком, у ребенка в глазах появились шарообразные уплотнения, в которых содержится слизь.

— Довольно часто данную кисту обнаруживают на УЗИ-скрининге в последнем триместре беременности. Как правило, в половине случаев дакриоцистоцеле проходит самостоятельно и бесследно на фоне проводимого консервативного лечения. Другие 50% детей с этим диагнозом нуждаются в зондировании слезно-носового канала, возможно несколько раз. У малыша, к сожалению, даже трехкратное проведение зондирования не привело к выздоровлению, — рассказал пресс-секретарь ЧОДКБ Владимир Руденок.

Учитывая размеры кист, врачи приняли решение о проведении операции. Чтобы ребенок не чувствовал боли, его поместили под наркоз. Затем хирурги вскрыли стенки кисты со стороны носика через выходное отверстие слезно-носового канала, «вычистив» содержимое слезного мешка. Параллельно с этим велась работа по обеспечению проходимости слезно-носового канала на всем его протяжении. Во время хирургических манипуляций не потребовалось какой-либо установки стентов и дренажей.

Операция прошла успешно. Малыш выздоровел и был выписан домой.

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