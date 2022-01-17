Околеют все: какой будет погода в Челябинске в ночь на Крещение 19 января 2022

Синоптики считают, что по ощущениям будет -21 Фото: Кирилл САДЫКОВ

Купание на Крещение и так процедура не из приятных. Единственное, что может спасти — теплая погода. Но челябинцам на это надеяться не стоит. Синоптики трех разных метеосервисов предполагают, что в ночь на 19 декабря 2022 в городе будет мороз.

Иордани в Челябинске будут работать практически сутки: с 18:00 18 января до 15:00 19 января. Скорее всего, основной поток православных, желающих окунуться, придется на ночное время.

По данным «Гисметео», 18 декабря днем ожидается -16 градусов. Но уже ночью похолодает до -21, так что вряд это лучшее время для очищения от грехов. Штиля так же не будет: порывы ветра достигнут шести метров в секунду, что особенно будет чувствоваться после выхода из ледяной воды.

Скриншот: gismeteo.ru

Самым благоприятным временем для окунания в прорубь станет день 19 декабря: тогда воздух прогреется до -14 градусов. Снегопад, по мнению синоптиков, не предвидится.

У метеорологов Яндекс.Погоды совсем иные данные: хоть с вечера вторника по следующее утро столбики термометров будут показывать -16 градусов, ощущаться они будут намного острее: как -21.

Скриншот: yandex.ru

А вот к обеду 19 января распогодится до -12. Но в оба дня, не прекращаясь, будет идти небольшой снег.

Если же верить синоптикам «Рамблер.Погоды», то 18 и 19 декабря планируется идентичная погода. Днем минус 13, а ночью -16. Ветер южный и юго-западный, 2 метра в секунду.

Скриншот: weather.rambler.ru

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