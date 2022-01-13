Кого песочили в Челябинской области, и как газета доросла до медиагруппы: День печати в «Комсомольской правде»

В этом году «Комсомольской правде» исполняется 97 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В День российский печати в редакции «Комсомольской правды-Челябинск» побывала съемочная группа телеканала СТС. На одном этаже издания можно увидеть буквально всю история страны.

Историю можно изучать даже по стенам редакции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Знакомство с легендарной «Комсомолкой» начинается с лестницы. Здесь граффитист Бразил изобразил Юрия Гагарина, который свое первое интервью после полета в космос дал журналисту «Комсомольской правды». На стенах висят репринты — номера газет, в которых освещались главные события страны. А на другой стороне портреты самых известных гостей, которые побывали в студии радио «Комсомольская правда».

Редактор Юлия Реутова показала раритетные издания — сохранилась чудом уцелевшая подшивка газет 1939 и 1940 годов. Со страниц уже веет предвоенной подготовкой.

Раритетные газеты можно смотреть только в белых перчатках. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще раньше в 30-е годы «Комсомольская правда» появилась в новом качестве в Магнитогорске — это был отдельный выпуск, посвященный Магнитострою.

— О чем писали тогда? Вовсе не о прекрасной картинке в угоду власти. Посмотрите на статью в первом номере, она адресована руководству. В ней гневно описывается, как трактора врастают в землю, сроки срываются. И удивительно то, что уже в третьем номере руководство дает ответы, а в четвертом — говорится о том, что на проблемных стройках дело сдвинулось с мертвой точки. Вот она, сила печатного слова! — рассказывает Юлия Реутова.

В Магнитогорске выходил отдельный пост «Комсомольской правды». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Старейший журналист «Комсомолки» Алексей Микушин вспомнил, как работали еще 20 лет назад:

— Говорили, что журналиста ноги кормят, так оно и было. Бегали на встречи, относили пленки в типографию, потом сдавали номера на дискетах.

Алексей Микушин работает в КП около 20 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Директор челябинского филиала Екатерина Парфенова рассказала о том, как изменилась «Комсомольская правда» сегодня.

— В Челябинской области мы сумели сохранить тиражи, несмотря на кризис. «Комсомолку» у нас по-прежнему любят, выписывают и читают. И газеты еще будут жить долго. Но мы идем в ногу со временем. Поэтому сейчас «Комсомольская правда», в первую очередь, диджитал проекты. Популярный сайт, на котором всегда можно прочитать последние новости, мнения экспертов, истории. Наше информационно-аналитическое радио. И утро для многих начинается с него, — говорит Екатерина Парфенова.

Директор Екатерина Парфенова сохранила историческое знамя КП Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Уже 14 января рано утром читателей будет ждать свежий номер «Комсомольской правды», море полезной информации на сайте, а с 7.00 в эфире радио (95.3 FM) будет розыгрыш вкуснейшего торта знаменитой кондитерской «Мечта»за правильный ответ о городских легендах и, конечно, интересные гости.

Web-редактор Ирина Фадюшина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Журналисты КП встретили день печати в работе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Свежий номер «Комсомольской правды» вы найдете в кофейне «Пенка» на площади Революции. В старейшей кофейне Челябинска особые цены на газету. Адрес: пр. Ленина 54, с 8 утра до 10 вечера. Отличное дополнение к чашечке чая или свежесваренного кофе.

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