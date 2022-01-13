В Курганской области возвращают коронавирусные ограничения для общепита и проверку QR-кодов в ТРК

Проверку QR-кодов в Курганской области отменяли перед празднованием Нового года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области в конце недели вводятся новые коронавирусные органичения. Они затронут работу организаций общепита и торговых объектов, чья площадь помещения составляет больше 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в правительстве региона.

Так, с 16 января общепиту разрешается работать только до 23:00. Исключение будет сделано кафе и ресторанам, которые работают в аэропорту, а также на вокзалах и заправках. Столовым на территории частных предприятий и организаций тоже разрешено работать в ночное время. Отметим, что новые ограничения не затрагивают доставку и подачу еды на вынос.

Также с 15 января возобновляется проверка QR-кодов в магазинах и торговых центрах, чья площадь составляет более 1000 квадратных метров. Лица старше 18 лет должны предъявлять на входе документ о прохождении вакцинации либо медотвод.

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