Челябинская актриса о том, как избавиться от слов-паразитов в речи и сделать ее яркой

Наталья Ерошкина уверена: на первой ступени актерского мастерства стоит физическое расслабление

Помните, в детстве перед выступлениями нам всегда говорили стоять ровно, руки по швам, словом — не дергаться. По мнению режиссера, актрисы, телеведущей, хореографа, руководителя театра «Погружение» Натальи Ерошкиной, во время выступления на сцене двигаться нужно обязательно. Только когда тело расслаблено, речь становится интересной, уходят зажимы, и эмоция легче передается аудитории. Об этом Наталья Ерошкина поговорила в эфире радио «Комсомольская правда». Ведущие эфира — Лидия Андреева и Станислав Гладков.

С.Г.: Наталья, у вас есть свой курс. Чему вы учите?

Н.Е.: «Телесно-звуковые пазлы» — это авторский курс, который существует с 2008 года. Еще когда я в 1999 году приехала на учебу на актерское отделение колледжа, педагог по сценической речи всегда просила нас во время чтения текста двигаться, не стоять статуями, делать что-то, чтобы быть на сцене интересными. Обучаясь, я поняла, что на первой ступени актерского мастерства стоит физическое расслабление. Когда нет телесных блоков и зажимов, голос звучит по-другому, зритель видит другую эмоцию, которая идет на 300%. Поэтому создавая курсы, я основывалась на том, чтобы тело давало 100% результат. От этого пойдет яркая интересная речь без слов-паразитов, и актер на сцене будет интересен зрителям.

Л.А.: Есть люди, которые активно жестикулируют во время разговора. А есть те, кто наоборот — мало двигается, но эмоционально говорит. Насколько важен в этом баланс?

Н.Е.: Очень хорошо, когда человек помогает себе физически выражать свои эмоции и мысли. Но и в случае, когда речь эмоциональная, но внешне человек выдержан, это нормально.

Л.А.: В детстве нас часто притормаживают в этом плане, просят меньше махать руками.

Н.Е.: Тормозить себя не надо. Я всегда к этому призываю. Очень четко видна эта ошибочная муштра на школьных конкурсах. Ножки вместе, носик поднят, руки по швам. В такой момент ребенок впадает в «холодное состояние», «замерзает», может даже забыть текст, хотя знает его наизусть. Дайте же ребенку возможность взмахнуть рукой, повернуть голову, сделать шаг вперед! Позвольте ему детализировать какие-то физические действия, и он раскроется так, что вы его не узнаете.

Но здесь нужно соблюдать золотую середину. Понятно, что когда мы берем серьезное произведение, не можем петь и плясать, но добавить какие-то физические детали можем. Эмоция идет настоящая. Когда нет эмоции — текст становится сухим.

Л.А.: Заняться согласованностью жестов и речи, физической раскрепощенностью лучше в подростковом возрасте? Или взрослым это тоже под силу?

Н.Е.: В работе над речью нет ограничений по возрасту. Если ребенок решил в 8 лет начать — пожалуйста. Если женщина в «золотом» возрасте — без проблем. Тем более, если это необходимо для работы или реализации своих идей и проектов. Но нужно быть готовым, потому что работы очень много и она не всегда комфортная. Иногда люди говорят: «Боже мой, куда я пришел?»

Л.А.: К чему нужно быть готовым на курсе в первую очередь?

Н.Е.: В первую очередь нужно принять свои недостатки, с которыми ты пришел на курс. Не нужно говорить, что это плохо, хочу избавиться, убрать, искоренить. Нужно увидеть это в себе, принять и пошагово исцелять себя. Многие считают, что по окончании курса в три месяца, они такие — хоп — и на сцену сразу. Я всегда говорю, что три месяца — это старт, который помогает тебе увидеть свои возможности, понять твое это или не твое. Нужно быть готовым работать дальше. Если полученных знаний достаточно — отлично, если нет — развиваемся дальше. Речь — это ежедневный труд, тем более, если есть серьезные проблемы, которые требуют ежедневной разминки, разогрева. Со временем они настолько входят в жизнь, что становятся сродни привычке пить по утрам кофе.

С.Г.: А кого проще раскрепостить — взрослого или ребенка?

Н. Е.: У ребенка еще нет жестких ограничений, давления свыше, он больше открыт новым, интересным процессам. С детьми проще — они готовы двигаться, прыгать, что-то узнавать. У взрослого уже есть устоявшаяся картинка, он не понимает, зачем ему делать что-то, кажется, что он выглядит смешно. Это нормально, ведь на занятиях мы громко говорим, кричим, делаем нестандартные физические упражнения, которые сначала вызывают бурный смех, а потом приходит осознание полезности.

Л.А.: Какие например упражнения?

Н.Е.: Мое любимое упражнение — это «обезьянка». Человек встает в свободную позицию, колени полусогнуты, плечи вперед, спина, живот, ноги и лицо расслаблены. В таком положении, широко открыв рот и расслабившись, нужно произносить гласные. Перед зеркалом в обезьянке сложно «держать лицо».

Л.А.: Да уж, наверное, у руководителей, которые приходят прокачать навыки, скрепы трещат…

Н.Е.: С такими людьми мы проводим индивидуальные занятия, потому что на начальном этапе они не готовы работать в группе. С одной стороны это хорошо, так проще принять процесс. Позже такие ученики сами потом просятся в группы, чтобы, например, проработать взаимодействие с партнером, более глубинные задачи. С теми, кто приходит с конкретными задачами для работы и карьерного роста, мы работаем в частном порядке.

С.Г.: А ваши техники как можно применять в реальной жизни?

Н.Е.: Упражнения, которые я даю, это инструмент. Их лучше выполнять в закрытых помещениях, дома или в кабинете. А применять — где угодно. Например, обратилась мама, которая состоит в родительском комитете. Ей нужно проводить собрания, доносить свои мысли и быть убедительной, а она … говорит очень тихо. А чтобы за тобой пошли люди, не нужно шептать или кричать, нужно говорить на грудном базовом регистре.

С.Г.: Если ты никогда не играл в театре, всю жизнь проработал в бухгалтерии, например, но очень хочешь на сцену, помогут ли техники, которые вы предлагаете? Легко ли это сделать?

Н.Е.: Я бы не сказала, что легко. Если человек посвятил полжизни другой профессии, которая не связана со сценой и публичными выступлениями (а это аудитория от трех человек), ему будет непросто. Там работают другие процессы. Первый закон, который я объясняю своим ученикам: все, что происходит на сцене, имеет право быть. Вылетела шпилька и волосы распустились — у человека сразу паника, страдание, ему хочется убежать со сцены. Но я призываю относиться к этому легко, как к естественному процессу. Наслаждайтесь, играйте в эту игру, не уходите в негатив. Да, выводы из ошибки сделать нужно, но чтобы избежать пожизненного шлейфа неудачи — нужно выходить на сцену снова и снова. Переступить, перешагнуть и выйти, чтобы убрать негатив.

Вопрос от читателя: Как самому не перейти на крик, когда начальник начинается на тебя орать?

Н.Е.: Когда на вас повышает голос начальник — не поменять ли начальника? Но если вам направится работа, она вдохновляет и вы не готовы уходить из-за человека, вам потребуется высшее психологическое проявление ваших данных, чтобы не сорваться, а спокойно, на грудном регистре сказать: «Может вы перестанете на меня кричать, потому что я человек, который умеет понимать спокойный тембр голоса». Я была в подобной ситуации. Чтобы не выйти на эмоции — вставайте со стула. Это поможет вести диалог на уровне глаз. Потому что когда человек в запале, то часто даже не видит, кто перед ним.

А чтобы успокоится потом, используйте две практики. Первая — делайте глубокий шумный вдох носом и выдыхайте (от 3 до 50 раз). Второе — «прохлопайте» себя, выбейте весь негатив, чтобы не нести его домой: похлопайте ладонью по руке от кисти до плеча, груди, животу, ногам.

Л.А.: Большинство людей не могут терпеть свой голос в записи. В голове звучит приятно, а другие слышат пионерский голос.

Н.Е.: Пионерский голос хорош, когда он на грудном регистре. Если он на связках — то воспринимается, как ультразвук. И окружающим сразу некомфортно. А вот на грудном регистре он мягкий, интересный.

Авторский курс Натальи Ерошкиной

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