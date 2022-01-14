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Происшествия14 января 2022 17:41

В Челябинской области недовольный покупатель поджег прилавок магазина

Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения
Авторы (2):
Ян Стоев
Ян Стоев
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Мужчина поджег прилавок в считанные секунды. Фото: кадр с видео

Мужчина поджег прилавок в считанные секунды. Фото: кадр с видео

В Пласте Челябинской области недовольный посетитель поджег прилавок магазина. Инцидент произошел в ночь на 13 января. Как все происходило, записали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина не торопясь заходит в магазин и задает вопрос продавцу. Женщина ему что-то говорит и показывает на прилавок. Посетителю, судя по всему, ответ не понравился. Он обливает горючей смесью прилавок и поджигает его. После этого мужчина спешно покидает магазин.

Сотрудники магазина не стали вызывать МЧС и сами потушили пожар. В ходе тушения огня никто не пострадал.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию о произошедшем подтвердили. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в 3:55 ночи. Полицию вызвала хозяйка магазина.

— Неизвестный разлил жидкость и поджег ее, — сообщили в ведомстве. — Опрашиваем свидетелей, личность поджигателя не установлена.

В настоящий момент пиромана ищет полиция. Что касается владельцев магазина, то они сейчас подсчитывают сумму ущерба.

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