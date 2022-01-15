В Челябинской области полицейские спасли мужчину, пролежавшего в сугробе пять часов

Замерзающего мужчину нашли четверо полицейских. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

В Чебаркуле спасли 53-летнего мужчину, который упал в сугроб и пролежал там пять часов. Его нашли местные полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Житель Чебаркуля отмечал день рождения своей сестры в кафе. Ночью он решил пойти домой, но по пути потерялся. Мать мужчины обратилась в полицию с просьбой его найти.

— Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции, приступившие к розыску мужчины, установили, что он покинул семейное торжество не менее пяти часов назад и, отказавшись от услуг такси, направился домой пешком. Однако вскоре он перестал отвечать на телефонные звонки родственников, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Чтобы ускорить поиски, правоохранители разделились: лейтенант полиции Илья Никулин продолжил опрос родственников, устанавливая все обстоятельства происшествия, а участковые уполномоченные полиции приступили к непосредственному розыску пропавшего.

Через час после поисков майор полиции Андрей Богданов, старший лейтенант полиции Виталий Дорожкин и лейтенант полиции Владислав Добрынин нашли пропавшего мужчину. Он лежал в сугробе в 600 метрах от кафе. Выяснилось, что мужчина упал в темноте и после этого не смог встать.

Пострадавшего доставили на служебном автомобиле в больницу. Медики выявили у него обморожение лица и конечностей. Сейчас здоровью мужчины ничего не угрожает. Что касается участвовавших в розыске полицейских, то им была объявлена благодарность от их начальника отдела.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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