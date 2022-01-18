В Челябинской области сняли фильм про самую древнюю колесницу на планете, найденную в Аркаиме

Ирина Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сняли научно-популярный фильм «Аркаим: колесница времени». Картина посвящена уникальной находке — синташтинской колеснице бронзового века. Считается, что она была изобретена раньше, чем это сделали египтяне и греки. Премьера фильма состоится уже 29 января, а подробностями в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск» поделились учредитель Фонда социальных и культурных инициатив 2020 Ирина Текслер и директор ассоциации «Археос» Иван Семьян.

Идея снять фильм про Аркаим зародилась достаточно давно. Иван Семьян очень живо и увлекательного рассказал Ирине Текслер о работе археологов, и она решила — надо помочь.

— Когда я приехала, я в принципе понимала, что такое Аркаим, но все равно спрашивала у проживающих здесь людей, чтобы они своими словами смогли рассказать, — вспоминает Ирина. — В основном я слышала, что это место силы, место, где собираются экстрасенсы и эзотерики в день солнцестояния и проводят ритуалы. Кто-то знает, что это древнее поселение бронзового века, и на этом мысль заканчивается.

Такой отпечаток нашли археологи.

Фильм сделан как раз с той целью, чтобы рассказать о богатой истории Аркаима широкому кругу людей. Некоторым регионам приходится придумывать мифы, чтобы увеличить туристический поток, а Челябинской области и придумывать ничего не нужно — богатая история уже есть, ее просто нужно показать.

— У нас часто воспринимают наследие как что-то почетное, но затратное: надо следить, содержать... Но наследие формирует идентичность, — считает Иван Семьян. — Это как раз то, что нужно для того, чтобы имидж региона становился лучше. Чтобы люди чувствовали себя хорошо, гордились местом, где они живут, и понимали его историческую значимость.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Южный Урал еще во времена бронзового века был центром военно-технических инноваций. Именно в Челябинской области были созданы первые колесницы - здесь их нашли 30 штук, а с помощью углеродного анализа выяснили, что это самые старшие колесницы, которые, как предполагают ученые, были на планете. В фильме провели эксперимент, чтобы выяснить, для чего использовались эти колесницы: для ритуалов и обрядов или же на них можно было ездить и вести бой. Согласитесь, трястись по полю, держась за поводья и стрелять из лука — невероятное мастерство!

Иван Семьян сам попробовал прокатиться на колеснице.

Увидеть, что получилось, челябинцы смогут 29 и 30 января во всех муниципальных кинотеатрах. После этого еще неделю фильм будут показывать для студентов. Чуть позже он появится и в Интернете, но создатели картины рекомендуют прийти в кинотеатр, чтобы полностью погрузиться в атмосферу. Фильм также покажут на телеканале «Моя планета».

Более того, картину сделали на иностранном языке, чтобы познакомить с историческим богатством Челябинской области зрителей из других стран.

Теперь колесницу можно увидеть в реальности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru