В Челябинске обнаружили канализационный слив, стекающий в Шершневское водохранилище

Фото: читатель КП

В редакцию КП-Челябинск обратился житель города, который обнаружил слив канализационных отходов, стекающий в Шершневское водохранилище. Мужчина заснял поток горячей воды, непрерывно бегущий из микрорайонов «Залесье» и «Вишневая горка».

— Водоохранная зона Шершней, вонища стоит неимоверная, — поделился Станислав. — Вот такой поток канализации шириной примерно в два метра течет, клубясь паром, далее в Шершневское водохранилище.

Известно, что этот коллектор обслуживает компания «ЮжУралВодоканал». А Шершневское водохранилище, кстати, является единственным питьевым источником для челябинцев.

Красная метка показывает, где находится слив

В Министерстве экологии региона отреагировали на сообщение о загрязнении воды.

— На данный момент области проводится проверка. Устанавливаются все факты произошедшего, выясняется, попадают ли стоки в водохранилище, — уточнили в Минэкологии.

Если загрязнение воды подтвердится, ведомство пообещало привлечь виновных к ответственности и устранить аварию.

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