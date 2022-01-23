В Челябинске обнаружили канализационный слив, стекающий в Шершневское водохранилище

Фото: читатель КП
В редакцию КП-Челябинск обратился житель города, который обнаружил слив канализационных отходов, стекающий в Шершневское водохранилище. Мужчина заснял поток горячей воды, непрерывно бегущий из микрорайонов «Залесье» и «Вишневая горка».
— Водоохранная зона Шершней, вонища стоит неимоверная, — поделился Станислав. — Вот такой поток канализации шириной примерно в два метра течет, клубясь паром, далее в Шершневское водохранилище.
Известно, что этот коллектор обслуживает компания «ЮжУралВодоканал». А Шершневское водохранилище, кстати, является единственным питьевым источником для челябинцев.
Красная метка показывает, где находится слив
В Министерстве экологии региона отреагировали на сообщение о загрязнении воды.
— На данный момент области проводится проверка. Устанавливаются все факты произошедшего, выясняется, попадают ли стоки в водохранилище, — уточнили в Минэкологии.
Если загрязнение воды подтвердится, ведомство пообещало привлечь виновных к ответственности и устранить аварию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru