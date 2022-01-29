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ЗДОРОВЬЕ29 января 2022 6:00

В Курганской области от коронавируса умерли три ребенка

В правительстве опровергли данные о 10 смертях
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Всего в регионе, по данным Роспотребнадзора, умерли от коронавируса 1 046 человек

Всего в регионе, по данным Роспотребнадзора, умерли от коронавируса 1 046 человек

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курганской области от коронавируса с начала пандемии скончались три ребенка. Такие данные приводит правительство региона со ссылкой на Департамент здравоохранения Курганской области.

— Информация о смерти 10 детей, распространяемая СМИ, не соответствует действительности, — сообщают в правительстве.

Всего с начала пандемии в Курганской области коронавирус подтвердился у 53 387 человек. 50 938 выздоровело, 1 046 — смертей. Вчера, 28 января, в области COVID-19 подтвердился у 174 жителей.

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