ТОП-7 коротких сериалов-новинок, которые вы еще долго будете обсуждать с друзьями

Не любите бесконечные сериалы с затянутым сюжетом и несчетным количеством героев? Тогда эта подборка для вас!

Корреспондент «КП-Челябинск» подобрал для вас семерку новых мини-сериалов, которые надолго западут в душу, заставят задуматься и породят бурную дискуссию в кругу друзей. Кстати, все эти сериалы вы уже сейчас найдете в онлайн-кинотеатре KION.

«Почка» (Россия, 2021 год)

Длительность серии: 23-32 минуты

Количество серий: 10

Возрастное ограничение: 18+

У пожарного инспектора Натальи Кустовой все под контролем. Каждая проверка владельцев заведений приносит ей большие взятки. Ее жизнь — это дорогая квартира, премиальный автомобиль и только брендовые вещи. Но вот во время очередного планового осмотра она узнает, что у нее отказали почки. Девушке срочно требуется донор иначе она умрет. И помочь ей должен именно кровный родственник, да только родня не слишком-то торопится поделиться органом.

Смотреть сериал «Почка».

«И повсюду тлеют пожары» (США, 2020 год)

Длительность серии: 55 минут

Количество серий: 8

Возрастное ограничение: 16+

Семья миссис Ричардсон — настоящий образец строгого уклада, жесткого распорядка дня и скрупулезной педантичности во всем. Но словно ливень средь ясного неба на них обрушивается новоявленная соседка-путешественница вместе со своей дочерью-подростком. Миа Уоррен не знает, что ждет ее завтра и куда она будет держать путь, а потому ей плевать на правила и распорядки.

Между двумя женщинами возникает целая буря эмоций, однако в ходе конфликтов выясняется, что между ними есть сходство. И это сходство — нелюбовь и непонимание своих дочерей. Но родителей не выбирают , а потому строить счастье приходится буквально по крупицам.

Смотреть сериал «И повсюду тлеют пожары».

«Новый папа» (Италия, 2020)

Длительность серии: 60 минут

Количество серий: 9

Возрастное ограничение: 18+

Этот сериал — продолжение «Молодого Папы» Паоло Соррентино. Через главного героя сэра Джона Брэннокса в исполнении Джона Малковича, который пытается бороться со внутренними демонами, передается порочная атмосфера Ватикана.

Когда от монашек веет сексом, кардиналы грезят о запретной любви, а монахи сладострастно вздыхают на декольте Сесиль де Франс, как не разувериться в высших силах? Об этом и размышляет Евы Новак (ее сыграла российская актриса Юлия Снигирь), которая воспитывает сына-инвалида.

Смотреть сериал «Новый папа».

«Мейр из Исттауна» (США, 2021 год)

Длительность серии: 59-76 минут

Количество серий: 7

Возрастное ограничение: 18+

На первый взгляд может показаться, что сюжет сериала предсказуем. В небольшой провинциальный город, где у каждого жителя есть свои страшные тайны, приезжает женщина-детектив для расследования загадочного убийства...

На самом деле авторы сериала умело запрятали в жанровые рамки детектива глубинные чувства, а также показали, что даже сильно сбившись с жизненного пути, можно попробовать все исправить.

Кстати, готовясь к роли, Кейт Уинслет часто встречалась с психотерапевтами и семейными парами, потерявшими детей.

Смотреть сериал «Мейр из Исттауна».

«Вампиры средней полосы» (Россия, 2021 год)

Длительность серии: 51-58 минут

Количество серий: 8

Возрастное ограничение: 18+

Обычный город Смоленск, от других таких же городов средней полосы России его отличает лишь...наличие семьи вампиров. Живут они здесь сотни лет, их образ жизни ничем не отличается от уклада обычной семьи. И хотя кровь они попивают, но людей не убивают.

И вот мирная жизнь смоленских вампиров становится под угрозой, потому что в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней...

В 2022 году авторы сериала анонсировали выход второго сезона. Зрители увидят дальнейшее развитие отношений вампирши-полицейской Аннушки и московского капитана полиции Иваном.

Смотреть сериал «Вампиры средней полосы».

«Это грех» (Великобритания, 2021)

Длительность серии: 47 минут

Количество серий: 5

Возрастное ограничение: 18+

Вышедший в период пандемии коронавируса, сериал затрагивает неприятную тему — СПИД. При этом 40 лет назад с даты выхода сериала, в 1981 году, медицинское сообщество США сообщило о новой и опасной для человечества болезни — синдроме приобретенного иммунодефицита. Сериал повествует о жизни трех друзей, переехавших в Лондон в 80-х годах. Им предстоит столкнуться с непонятным вирусом и пережить боль потери близких.

Смотреть сериал «Это грех».

«Сцены из супружеской жизни» (США, 2021 год)

Длительность серии: 42 минуты

Количество серий: 5

Возрастное ограничение: 18+

Ремейк одноименного сериала Ингмара Бергмана 1974 года, только действие перенесено из Швеции в современную Америку. Несмотря на почти полувековую разницу выхода двух сериалов, их сюжет не утратил своей актуальности и по сей день.

Супруги переживают кризис возраста и кризис семейных отношений одновременно. Решив разойтись, они понимают, что проблема их взаимоотношений не решена. Состоящие из диалогов и молчаний серии еще ярче передают ту боль, напряжение и моральную подавленность, которую испытывают герои. Плохо вместе и невозможно порознь — может быть, это и есть любовь?

Смотреть сериал «Сцены из супружеской жизни».

Партнерский материал.