Не платишь – терпи унижения: почему в бесплатных больницах Челябинска так относятся к пациентам

Людей, страдающих дентофобией, поход в некоторые бесплатные стоматологии, может довести до истерики Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинске работает несколько городских стоматологий, куда можно попасть по полису. Лечение зубов, удаление, консультации — все это входит в список бесплатной медицинской помощи. Но многие предпочитают тратиться на походы в частные клиники. Почему? С ответом на этот вопрос столкнулась журналист «Комсомольской правды-Челябинск».

— Вот всегда знала, что нужно найти своего врача. Особенно, если речь идет о проблемных сферах. У меня, например, боязнь стоматологов. Даже название у нее есть — дентофобия. И я методично год за годом ищу «своего» доктора, но никак найти не могу. Была и в дорогих, и не очень кабинетах. Все не то. И дело даже не в деньгах, хотя частенько в частных стоматологиях их «сдирают» за просто так, дело в отношении — чтобы по-человечески, не ругали тебя, что чистку давно не делала, качая печально головой и цокая языком. Просто спокойно и желательно безболезненно лечили зубы.

На днях у меня воспалилась десна. Ну, думаю, сэкономлю — пойду по прописке. Позвонила предварительно — сказали, приходите. Приехала, оформили карточку. Внутри все прилично, даже бахилы бесплатные. Конечно, спросили — почему не записалась на осмотр, но с болью-таки приняли. А дальше я попала в кабинет из советского прошлого с Ее Величеством Повелительницей зубов. Сидела она в смотровом кабинете со своей «фрейлиной». Закатив глаза в привычной манере, без приветствий она произнесла: «Вещи на кушетку, сама на стул». Врач взяла карточку и тут понеслось: «А почему карточка так оформлена?? Где вы ее заполняли?!». Я аж растерялась. И так поджилки трясутся, а тут еще отчитывают, как школьницу. Только рот открыла, чтобы сказать, что как бы их же спецы в регистратуре оформляют. Она как завопит: «Вот тут, — тыкая на обложку. — Должно быть написано, какой район! Откуда мы знаем, что вы из «Паркового-2»! Вот пойдете и скажете им, в регистратуре». Промолчала. Пошла на кресло, изрядно, кстати, потертое от потока болезных.

А дальше начался какой-то сюр. При ответе на вопрос, что меня беспокоит, врач тут же перебила: «Нечего мне тут свои диагнозы рассказывать». На минутку — я уже не в первый раз лечу этот многострадальный зуб из-за кисты. Никакие выписки из предыдущих клиник смотреть не стала. Так как я знала, что зуб придется удалять (о том, что если возникнет боль, его нужно убирать говорил мне и челюстно-лицевой хирург, и предыдущий стоматолог), особо не спорила. А скандалить обстановка не позволяла.

А вот по остальным зубам пробежалась вскользь. На вопросы мои ответила — что ее задача сейчас решить, что делать с проблемным зубом. И желательно побыстрее, чтобы я тут очередь не создавала. Ощущение, как в военном госпитале — подлатать быстрее, типа тут таких «раненных» полно, никто тут с тобой расшаркиваться не будет. Ты ж не платишь тут бешеные деньги, чтобы мы тебя облизывали. А следующий вопрос меня поставил в ступор: «Рентген делать будете?». Я говорю: «Если надо, то буду». На что мне ничего не ответили, а отправили записываться на удаление зуба. Полагаю, главное в этом вопросе было — деньги на рентген есть? Кстати, пожалела, что не сделала. Хирург с меня потом спросила.

Во всей этой ситуации меня удивляет вот что — почему в бесплатных поликлиниках так относятся к пациентам? Вроде как, если у тебя нет денег на платные услуги — то терпи, как хочу — так и разговариваю. Хотя я, как застрахованный гражданин и ответственный налогоплательщик, имею полное право на бесплатное лечение, при котором не буду себя чувствовать униженной и оплеванной. Почему наши бесплатные поликлиники оснащают по последнему слову техники, а с персоналом не работают? Насколько я знаю, финансирование, в том числе и зарплат, не такое уж и скудное. Почему эти же врачи-стоматологи во вторую смену выходят в частные клиники и улыбаются пациентам, хотя еще утром рычали на них в муниципальной больнице?

Хотя, так не везде. Например, я вожу ребенка в поликлинику, тоже по прописке, но там все совсем по-другому. Как-то перед Новым годом перепутала время приема педиатра, талонов не было, а нужна была справка в сад после ковидного карантина. Так я спокойно зашла к заведующей, она вошла в мое положение (время перепутала я основательно) и не просто выписала справку, а осмотрела моего ребенка и с улыбкой выписала мне справку. Но ведь могут же! Что сложного в том, чтобы спокойно выслушать пациента?

Да, во времена коронавируса очереди и пр., но не в стоматологии — никаких очередей, когда я пришла, не было! Или это все «советское» наследие, когда врач — царь и бог, а ты — молчи и терпи. Зуб я все-таки удалила, но, пожалуй, больше я туда не вернусь. Предпочитаю чувствовать себя комфортно, пусть и отстегивая приличную сумму. А может на то и расчет — полностью увести стоматологию в бизнес?

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