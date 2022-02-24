«После этого — мало что кажется трудным»: южноуральцы отправляются на суровый север в экспедицию «Приполярный 2022»

В прошлом году южноуральцы побывали на Перевале Дятлова Фото: Сергей КОЛЯСКИН

10 марта из города Миасс Челябинской области стартует экспедиция «Приполярный 2022». Три десятка отважных и подготовленных мужчин преодолеют две тысячи километров дорог и бездорожья. Их путь начнется на автомобилях «Урал», а продолжится при помощи снегоходов. За 16 дней они побывают на знаковых точках Приполярного Урала, а в конце путешествия приблизятся к горе Манарага.

Поход организован экспедиционным центром «Заря» и Русским географическим обществом. В пресс-центре челябинского филиала «Комсомольской правды» участники и партнеры путешествия рассказали подробности предстоящего события. Однако конкретный маршрут начальник экспедиции, командир 33 отряда спецназа ГРУ Иван Заика, предпочел оставить в секрете.

— Основными целями нашей экспедиции является, прежде всего, развитие и популяризация туристической деятельности. Понятно, что будем испытывать снаряжение, технику, автомобили и снегоходы, изучать быт и жизнь народов крайнего севера, — рассказал Иван Заика. — Есть ключевые точки маршрута, но пока мы их не разглашаем. Не хочется ажиотажа вокруг этого и не хочется пересекаться с другими туристами — у нас там есть свои исследования.

Начальник экспедиции, командир 33 отряда спецназа ГРУ Иван Заика Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году команда отправлялась покорять Перевал Дятлова, и тогда, как признался Иван Заика, в экспедиции явно не хватало науки. В этот раз ситуация другая — к группе присоединились представители Русского географического общества из Крыма, которые будут проводить комплекс исследований по всему маршруту. В том числе изучать образцы льда, снега, пород и радиоактивную обстановку.

В составе экспедиции будут присутствовать даже подростки — два представителя юнармии присоединятся к походу.

— В этой экспедиции их будет двое, им по 14-16 лет. Они прошли серьезный конкурс, у них есть достижения в спорте и учебе — они, безусловно, достойные и подготовленные. Думаю, что в общем составе они не станут обузой, а будут помощниками во всех начинаниях, — поделился заместитель военного комиссара по Челябинской области Виталий Панов.

Заместитель военного комиссара по Челябинской области Виталий Панов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К экспедиции также присоединится протоиерей Игорь Шестаков. Он уже путешествовал с группой в прошлом году и отметил, что тогда в поход шла команда из Челябинска и Екатеринбурга — все были хорошо знакомы между собой и сплоченно действовали на протяжении всего пути. В этот раз география участников расширится, поэтому взаимодействие мужчин станет еще одним испытанием.

— Сейчас отправляются не только уральцы, но и представители Москвы, Камчатки, Крыма. Все люди обладают определенным опытом и мотивацией, нужно будет все время взаимодействовать — это непросто, — подчеркнул Игорь Шестаков. — Надеюсь, что маршрут будет пролегать через места, где мы сможем помолиться. На прошлой экспедиции мы проходили через город Верхотурье, через Свято-Никольский монастырь. Это был очень хороший старт. Те трудности, с которыми мы столкнулись, были преодолимы благодаря той духовной сплоченности, которую мы получили в самом начале.

Протоиерей Игорь Шестаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несомненно, трудности будут и морально-волевые, и физические. Чего стоит только климат, в котором будет проходить экспедиция, и дороги, которые не везде есть. Справиться с этим поможет автозавод «Урал» — именно они предоставили свои машины для участников похода. Обещают доставить всех людей, оборудование и продовольствие в целости и сохранности.

— Наши автомобили были выбраны для экспедиции потому, что изначально они разрабатывались для эксплуатации в сложных экстремальных условиях. Там, где другие автомобили не пройдут. Наши машины можно встретить в условиях жесткого бездорожья, в пустыне и традиционно в условиях крайнего севера. Тот выбор, который сделали организаторы экспедиции, самый разумный, — подытожил директор по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами автомобильного завода «Урал» Юрий Ефименко.

Директор по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами автомобильного завода «Урал» Юрий Ефименко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для автозавода «Урал» эта экспедиция тоже принесет колоссальный опыт, который получат их водители-испытатели. Да и лишний раз опробовать технику не помешает. А полученный опыт можно направить на совершенствование будущих разработок завода.

На автомобилях группа преодолеет дистанцию в полторы тысячи километров — по приблизительным расчетам, на одну машину потребуется 2 500 литров топлива. Затем 20 человек пересядут на снегоходы и отправятся дальше. Кстати, участники экспедиции будут одеты в форму российской армии, а ночевать будут в палатках. Специальных, конечно, с печками и всевозможным утеплением, но будет все равно тяжеловато.

— Самое главное — это морально-волевая подготовка, — считает член ученого совета челябинского отделения Русского географического общества Владимир Дерягин. — 16 дней воздействия холода из любого сделают выносливого мужика. По своему опыту я знаю, что преодолевать холодовую усталость — это одно из самых сложных испытаний на всю экспедицию. И если ты ее преодолеешь, то потом мало что в жизни кажется трудным.

Член ученого совета челябинского отделения Русского географического общества Владимир Дерягин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для того, чтобы вынести предстоящие испытания, участникам экспедиции понадобится немало еды. Об этом позаботились компания «Калинка» и фонд продовольствия «Русь» — они предоставляют около тонны продуктов, чтобы каждый путешественник потреблял порядка четырех тысяч килокалорий ежедневно.

Экспедиция также не обойдется без трофеев для Южного Урала. В завершении планируется отправить в Челябинскую область около 50 тыс. семян кедра, чтобы высадить их в питомниках.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Одним из участников экспедиции станет министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Он тоже был в прошлогоднем походе на Перевале Дятлова. На пресс-конференции министр не смог присутствовать, но записал видеообращение, где рассказал, что для него значит поход, а также заявил, что об экспедиции будет снят фильм.

— Поход — это одно из таких мероприятий, когда человек испытывает. В данном случае мы испытываем технику, амуницию, питание, характеры и терпение друг друга. И по тем фактам, которые возникнут по итогам испытаний, родится интересный фильм, который смогут посмотреть люди в любом возрасте, — рассказал Алексей Бетехтин.

Начало экспедиции уже не за горами — 10 марта команда загрузится в автомобили «Урал» и отправится на покорение севера. В прошлом году восходить на Перевал Дятлова пришлось при температуре -53 градуса — кто знает, насколько жесткие испытания ждут экспедицию «Приполярный 2022» в этот раз.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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