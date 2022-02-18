За заслуги перед Отечеством: Алексей Текслер вручил государственные награды пятерым сотрудникам ТМК

В руках сотрудников ТМК - государственные награды. Фото: ЧТПЗ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил выдающихся южноуральцев. В их числе пятеро сотрудников Трубной Металлургической Компании, которые получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» и почетное звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области».

— По традиции в числе награжденных немало представителей таких базовых для региона отраслей, как металлургия, машиностроение, энергетика. Мне очень приятно, что заслуги наших рабочих, инженеров, ученых, руководителей производств отмечены президентом России. На вас, дорогие земляки, держится экономика области и страны. Вы — гордость нашего региона, — обратился к присутствующим в зале Алексей Текслер.

Трое сотрудников ЧТПЗ получили государственные награды второй степени, один удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Каждый из них внес вклад в развитие и становление Челябинского трубопрокатного завода, внедрил предложения по улучшению оборудования и условий труда. И все они работают на предприятии больше 30 лет.

Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Челябинской области» присвоено и Игорю Пышминцеву — руководителю Русского научно исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ), входящего в состав ТМК.

— Коллектив ЧТПЗ — самый ценный актив предприятия, без которого невозможно достигать высоких результатов и обеспечивать высокотехнологичными продуктами клиентов из стратегически важных отраслей промышленности. Награды государственного уровня — знак признательности высококлассных специалистов, прошедших большой трудовой путь на ЧТПЗ. Каждый из них является олицетворением ответственности, профессионализма и преданности своему делу. Я благодарю коллег за благородный и созидательный труд на благо компании, Южного Урала и всей страны, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Кто же эти люди?

Вячеслав Попов — инженер-электроник. На его участке ремонтируют особо сложное электрооборудование завода. Благодаря нему внедрили 108 предложений, которые улучшили качество продукции, культуру производства и условия труда.

Вячеслав Попов получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Фото: ЧТПЗ

Игорь Лебедев — вальцовщик стана холодного проката труб. Он участвовал в пуске единственного в мире стана ХПТ 450 № 2 и прокатал на нем первую трубу — для лопастей вертолета МИ-26. Сегодня он один из немногих, кто может изготовить трубы для АЭС без дополнительной настройки оборудования, если вдруг произойдут отклонения от параметров.

Игорь Лебедев получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Фото: ЧТПЗ

Вячеслав Пьянков — вальцовщик стана горячего проката труб. Владеет четырьмя смежными профессиями и в совершенстве владеет технологией горячего проката бесшовных труб. А его рационализаторские предложения для снижения простоев и улучшения качества продукции сэкономили ЧТПЗ 10 млн рублей.

Вячеслав Пьянков получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Фото: ЧТПЗ

Сергей Чикалин — главный диспетчер в «сердце» ЧТПЗ — диспетчерской службы департамента по производственным сервисам. Начинал монтером и получил высшее образование без отрыва от производства.

Сергей Чикалин получил медаль «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Фото: ЧТПЗ

Игорь Пышминцев — руководитель челябинского РусНИТИ (единственного в стране научно-исследовательского института отрасли) и директор Трубной Металлургической Компании по научной работе. Кроме того, он возглавляет научно-технический центр ТМК в «Сколково». Игорь Пышминцев — автор 24 патентов и изобретений.