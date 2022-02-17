В пятиэтажке Челябинской области произошел взрыв, пострадал подросток

Фото: Агентство чрезвычайных новостей

Сегодня в пятиэтажном доме Южноуральска Челябинской области произошел взрыв. В квартире на последнем этаже выбило окна, на место ЧП стянулись сотрудники МЧС.

Как оказалось, виной всему самогонный аппарат, который разгерметизировался. Из-за этого пострадал 15-летний подросток — он обжегся паром и горячей жидкостью, которая была в аппарате. Парня госпитализировали в городскую больницу.

— В результате хлопка повреждено остекления комнаты и кухни, повреждены межкомнатные двери и входная дверь в квартиру, целостность строительных конструкций жилого дома не нарушена, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

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