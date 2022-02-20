В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели 14-летней школьницы в ДТП

Водитель пытался совершить обгон, но вылетел за пределы дороги. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 14-летняя школьница, а также пострадала ее 16-летняя сестра. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в субботу, 19 февраля, около пяти часов вечера в поселке Метлино под Озерском. Как было установлено следствием, возле дома №16 по улице Береговой 54-летний водитель Opel Astra пытался совершить обгон, но не справился с управлением и вылетел на обочину, сбив двух сестер 14 и 16 лет.

Фото: прокуратура Челябинской области

В результате ДТП 14-летняя школьница скончалась на месте, а ее 16-летнюю сестру на скорой увезли в тяжелом состоянии в реанимацию. Кроме того, в ходе медосвидетельствования выяснилось, что водитель Opel Astra был пьян.

— Следственным органом возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В ГУ МВД по Челябинской области рассказали, что задержанный мужчина имеет водительский стаж более 30 лет. Также в этом году он привлекался к административной ответственности по статье 12.9 части 2 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения).

Ход расследования уголовного дела стоит на контроле региональной прокуратуры. Также на место происшествия выехал прокурор Озерска Сергей Волков для координации действий оперативных служб.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru