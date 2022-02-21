Житель Челябинской области вместе с приятелем ограбил и убил 100-летнего ветерана ВОВ

Южноуралец не признал свою вину. Фото: СУ СК России по Башкортостану

Верховный суд Башкирии вынес приговор 34-летнему жителю Челябинской области Юрию Никитину и 42-летнему жителю Кигинского района Виктору Валавину. Они оба были признаны виновными в жестоком убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны, а также в разбое. Кроме того, Валавина осудили и за хранение взрывчатых веществ. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Республики Башкортостан.

— Суд приговорил Никитина к 23 годам лишения свободы, а Валавина - к 10 годам лишения свободы, оправдав его по обвинению в убийстве, а также взыскал с них сумму похищенных у потерпевшего денежных средств и компенсацию морального вреда в пользу родственников потерпевшего в размере 1 млн рублей, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Оба мужчин будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Трагедия произошла в июле 2020 года в селе Леуза. Осужденные, зная, что ветеран хранит у себя дома крупную сумму денег, решили ограбить его. Они залезли ночью в дом пенсионера и нанесли ему множество ударов ножом. После этого злоумышленники забрали около 2,4 млн рублей и скрылись.

Ветерана нашли мертвым его соседи. Фото: КП-Уфа

Тело ветерана нашли соседи. Они вызвали полицию, затем началось следствие. Выйти на след преступников не удавалось почти два месяца, так как они практически не оставили улик.

Следователи в ходе расследования уголовного дела опросили 300 человек, провели 40 судебных экспертиз. Вскоре у них появилась зацепка – подозреваемыми стали бывшие сотрудники ФСИН Юрий Никитин и Виктор Валавин. Мужчин вызвали на допрос. Однако только Валавин сознался в разбойном нападении, заявив, что не причастен к убийству. Его сообщник – Никитин вину свою не признал.

Также в ходе оперативных-розыскных мероприятий у Валавина нашли 300 грамм пороха. Это вещество хранилось у него дома в сарае.

Кроме того, следователи выяснили, что после убийства злоумышленники поделили деньги пополам. В последующем часть похищенных денежных средств в общей сумме почти 1 млн рублей была обнаружена в указанном Валавиным месте

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