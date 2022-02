«Комсомолка» вместе с ГИБДД и «Галамартом» поздравили челябинцев с Днем защитника Отечества

Водители приятно удивились неожиданному вниманию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Комсомольская правда» вместе с сотрудниками ГИБДД и кошечкой из магазина «Галамарт» поздравили челябинцев с Днем защитника Отечества. На дороге возле площади Революции мы отлавливали водителей, но не чтобы выписать штраф, а вручить полезные и приятные подарки.

В нашем праздничном наборе лежал свежий выпуск «Комсомолки» и автотабличка, куда можно вписать свой номер телефона, чтобы люди могли позвонить, если вдруг ваша машина загородит кому-то проезд. А также ароматизатор NEW GALAXY от магазина «Галамарт». NEW GALAXY — это качественные ароматизаторы для дома и автомобиля. В обширной линейке запахов и видов каждый подберет для себя подходящий вариант, а приобрести ароматизаторы NEW GALAXY можно на магазинах федеральной франчайзинговой сети Галамарт и на сайте народного магазина.

Мужчины, которых останавливала сотрудница ГИБДД, сначала недоумевали и переживали, что где-то нарушили правила движения. Но когда узнавали, что их хотят поздравить, расплывались в улыбке и выходили за подарками. Мы задали им актуальный вопрос: что мужчины хотят получить на 23 февраля больше всего? Вот несколько ответов:

— Улыбку любимой женщины;

— Что угодно, только не носки;

— Спокойствие.

Как видите, сделать мужчину счастливым не так уж и сложно. А что для счастья нужно женщине, будем узнавать совсем скоро — 8 марта мы планируем повторить акцию и точно так же поздравить прекрасных дам.

