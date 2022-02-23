«Тетя Наташа, я вас люблю»: как живет сержант из Челябинской области , спасшая утопающего мальчика

У Натальи две дочери, четверо внуков и Толик, который ей теперь как сын. Фото: из личного архива Натальи Голубенко

23 Февраля ассоциируют только с мужчинами, но ведь в армии служат и девушки. Да, их не отправляют в горячие точки с автоматами, но это не значит, что женщины не рискуют жизнью. Сотрудница войсковой части 3445 из Челябинской области прямо в форме нырнула в глубину за утопающим мальчиком. Она возвращалась с работы и сумела предотвратить трагедию. «Комсомольская правда-Челябинск» узнала, что изменилось в жизни обоих участников этой истории спустя два года.

Из-за резкой глубины выбраться было невозможно

В 2020 году о героическом спасении семилетнего Толика Юртеева из Кыштыма знала вся область. Это было летом: мальчик пошел с мамой в ее первый день работы в продуктовый садовый магазинчик. Вот только сын на месте не сидел: то играл с котом у крыльца, то кормил уток, то сидел у воды на скамейке.

В этот момент с работы на дачу возвращалась сержант Наталья Голубенко. Военнослужащая из Озерска ехала за рулем и не могла отвести взгляд от мальчика, сидящего на понтоне. А когда подъехала ближе, потеряла его из виду: малыш упал в пруд.

Когда чуть не случилась трагедия, Толику было семь лет. И он не умел плавать. Скриншот: ren.tv

О том, как она сама оказалась в воде, Наталья не помнит. Это уже потом выяснилось, что, несмотря на оживленное движение, она резко дала по тормозам и выскочила из машины. Когда военнослужащая подбежала к понтону, Толик уже ушел под воду. И она нырнула за ним.

Выбраться сам мальчик не смог бы: хоть понтон и находится у берега, там начинается резкая глубина. Даже Наталья — при мощном прыжке в воду и росте 176 см — не достала до дна.

— В пруду было мутно, нашла его по темному пятну. Схватила за кофту и вытащила на поверхность, — вспоминает Наталья. — Еще маленько, и нахлебался бы воды.

«В это время я обычно приезжала домой, а тут задержалась на работе»

А ведь военнослужащая тоже могла пойти ко дну. Времени, чтобы раздеться перед погружением, у нее не было, поэтому в пруд она нырнула в форме и тяжеленных сапогах.

— За себя страха не было. Боялась, что он на моих глазах утонет, и я ничего не смогу сделать. Из-за этого меня бы мучили кошмары, — объясняет Наталья.

Когда спасительница вернулась домой, вода с нее лилась ручьем. Пропуск на работу, оставленный в кармане, был испорчен. Тогда женщина служила в дивизии по охране важных гособъектов в Озерске — закрытом ядерном центре России. Поэтому размытая печать в удостоверении могла стать поводом для выговора. Но не в этом случае.

За подвиг сержанта наградили медалью "Спешите делать добро". Фото: из личного архива Натальи Голубенко

Спасение мальчика — подвиг, за который сержанта наградили медалью уполномоченного по делам человека «Спешите делать добро». Дети Натальи тоже считают, что их мама — героиня. Правда, Голубенко от такого громкого звания отнекивается: говорит, не будь ее там, мальчика наверняка бы спас кто-то другой.

— Просто я ехала там в нужнее время. В тот день задержалась на работе, и еще заскочила по пути в пару магазинов. Обычно домой приезжаю раньше, а тут еще и дорога была перекрыта — пришлось ехать по другой. И вот застала этот момент.

В воду — ни ногой

Год назад Наталья Голубенко вышла на пенсию — по выслуге лет. Она прослужила 13 с половиной лет: в последние годы была контролером, то есть следила за изображением с видеокамер.

С Толиком Наталья продолжает общаться — он уже третьеклассник. После его спасения Елена Юртеева решила крестить сына, а Голубенко сделать крестной мамой. Идею крещения пока отложили, а вот статус второй мамы за спасительницей закрепился. Теперь они ездят друг к другу в гости и вместе отдыхают.

Сейчас Наталья вышла на пенсию и вместе с мужем живет в Озерске. А в Кыштым они приезжают, когда теплеет - там у них сад. Фото: из личного архива Натальи Голубенко

Вот только к воде Толик больше не подходит, потому что очень ее боится. Ни он, ни мама плавать не умеют. И, видимо, учиться не собираются.

— Летом они приезжали в гости к нам в сад, а там стоит надувной бассейн. Толик в него даже не залазит, только руки плещет, — рассказывает Наталья.

При этом ко второй маме мальчик относится очень нежно:

— Он добрый и общительный. Постоянно обнимается со мной и говорит «Тетя Наташа, я вас люблю», — поделилась трогательными подробностями героиня.

Зимой вместе с мужем и младшей двухлетней внучкой Наталья живет в Озерске. Сейчас пара купила квартиру и делает в ней ремонт. Сад в Кыштыме у них так и остался: в свой домик переезжают в теплое время и остаются там до поздней осени, чтобы насладиться спокойными мирными днями.

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