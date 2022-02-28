Сделать операцию и пойти домой: что такое амбулаторная хирургия в Челябинске

Врачи клиники "Источник" в эфире радио "Комсомольская правда-Челябинск"

Современная медицина позволяет челябинцам делать манипуляции и операции настолько быстро, чтобы уже к обеду можно освободиться и ехать по своим делам. Что такое амбулаторная хирургия в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» рассказали акушер-гинеколог клиники «Источник» Ольга Ращектаева и по телефону кандидат медицинских наук, заведующая гинекологическим отделением клиники Дина Гафурова. Ведущие эфира — Лидия Андреева и Станислав Гладков.

Л.А.: Обычно хирургия подразумевает наблюдение в стационаре и время, которое требуется, чтобы прийти в себя после операции. Чем отличается амбулаторная хирургия и как она реализована в многопрофильной клинике «Источник»?

О.Р.: Амбулаторная хирургия предусматривает, что пациент после того, как получил высококвалифицированную помощь, в этот же день может идти домой. То есть после операции в центре пациент получает все необходимые рекомендации и далее возвращается под наблюдение своего врача.

С.Г.: Сколько времени проходит от того момента, когда человека записали на операцию до того момента, как он освободился?

О.Р.: Хирурги страшно не любят вопросы о том, сколько времени продлится операция (смеется, — прим. автора). В среднем пациент поступает в 8:00, его осматривает анестезиолог, оперирующий гинеколог или другие хирурги, если это требуется. Затем проводятся необходимые манипуляции, в палате пациент наблюдается около 2-3 часов, потом получает все рекомендации и отправляется домой.

С.Г.: Получается, амбулаторная хирургия — это более щадящий вид вмешательства?

О.Р.: Не то, чтобы щадящий. Дело в том, что определенный спектр операций можно сделать в условиях амбулатории, так как они не требуют наблюдения в условиях круглосуточного стационара. Но нужно понимать, что не каждая манипуляция подойдет под амбулаторную хирургию.

Д.Г.: Есть определенные операции, которые требуют более длительного наблюдения. В первую очередь это вмешательства у пациентов с тяжелой соматической патологией, у тех, кому требуется помощь смежных специалистов, или полостная операция. То есть даже щадящая операция может потребовать длительного, круглосуточного наблюдения. В клинике «Источник» большой спектр операций, которые проводятся в условиях дневного стационара — утром поступили, после обеда идете домой.

С.Г.: А какие есть противопоказания для вмешательств в условиях амбулаторной хирургии?

О.Р.: Противопоказаниями являются тяжелая соматическая патология, индивидуальные особенности, возраст — все то, что несет риск для пациентов.

Л.А.: А амбулаторная хирургия — это всегда лапароскопия, когда вмешательство проходит через проколы?

О.Р.: Лапароскопия чаще всего проводится в условиях круглосуточного стационара, так как есть риск послеоперационных осложнений и пациенту нужно находиться под наблюдением. В условиях амбулаторного стационара, к примеру, можно провести такую гинекологическую операцию как гистерорезектоскопия — она проводится не через брюшную полость, как при лапароскопии, а через естественный доступ. В клинике «Источник» есть большой перечень манипуляций, которые можно провести в условиях амбулаторной хирургии, в том числе введение внутриматочных контрацептивов, биопсия, лечение шейки матки — все операции, которые можно провести и отпустить пациента домой. Такие манипуляции не требуют наркоза, только местная анестезия, а, зачастую, даже не требуется обезболивание.

Л.А.: А как понять, подходит ли человеку амбулаторная хирургия? И можно ли в «Источнике» пройти все — от первичного приема до операции и реабилитации без посещения других учреждений?

Д.Г.: У пациентов есть возможность пройти полное обследование и операцию в нашей клинике. Конечно, для того, чтобы понять, нужна ли операция и какая именно, потребуется консультация врача, акушера-гинеколога. Познакомившись с пациенткой, осмотрев, расспросив и изучив результаты предыдущих обследований, врач ставит диагноз, при необходимости привлекает оперирующего гинеколога, и в плановом порядке записывает пациента в удобное ему время на операцию. Плановая операция предполагает, что нужно сдать определенные анализы, пройти как минимум консультацию терапевта. Все это доступно для пациентов «Источника». Наша клиника — многопрофильная, это удобно.

С.Г.: А какие операции, кроме гинекологических, можно провести в «Источнике»?

Д.Г.: Прием ведут не только врачи-гинекологи, но и хирурги, ЛОР-врачи, урологи, травматологи, проктологи. То есть при необходимости пациент всегда может получить консультацию нужного ему специалиста. Схема следующая: консультация, осмотр, опрос, постановка диагноза и определение необходимости проведения операции, само вмешательство, реабилитация.

Л.А.: Обычно о реабилитации говорят после сложных вмешательств. В амбулаторной хирургии тоже требуются реабилитация?

О.Р.: После каждой операции есть определенные рекомендации, которые пациент должен соблюдать. Они зависят от объема оперативного вмешательства, от состояния пациента. Самое главное — через 10-14 дней приходит результат гистологического заключения, с которым нужно прийти на прием к доктору за дальнейшими рекомендациями. Но в основном речь идет об ограничениях первых двух недель — никакой физической нагрузки, не посещать бани и сауны, половой покой.

С.Г.: А о чем нужно помнить перед операцией?

О.Р.: Когда пациент приходит к нам перед оперативным лечением, помимо списка анализов, которые ему надо сдать, выдаем памятку, как вести себя перед операцией. Самое главное правило, которое любят нарушать пациенты: операции проводятся строго натощак. Нельзя даже пить перед операцией. Это может стать причиной осложнений. Конечно, есть ряд жизненно важных препаратов, которые по согласованию с анестезиологом можно выпить за несколько часов. Например, допустимы понижающие давление таблетки. Но если пациент плотно поел пельмешков перед операцией — мы его можем отправить домой, так как наркоз в таких случаях противопоказан.

Л.А.: А если пациент — молодец, все рекомендации соблюдает, как проходит подготовка к операции?

О.Р.: Пациент приходит в клинику, мы смотрим анализы, если не появились противопоказания, отправляем его к анестезиологам. У нас очень комфортно, есть шкафчики, где можно раздеться, оставить вещи, сейф для украшений. Там пациент переодевается в одноразовое белье. Следом проводится антибиотикопрофилактика, вводим определенные препараты и затем уже вводим в наркоз.

Л.А.: А как быстро можно попасть на операцию — есть ли очередь в клинике?

О.Р.: Очереди в клинике нет. От постановки диагноза до операции проходит несколько дней. Если речь идет о гинекологических операциях, то возможны сдвиги из-за менструального цикла. У женщин в менопаузе проще. Если женщина здорова, у нее нет тяжелой соматической патологии, ей достаточно сдать анализы и прийти к гинекологу, который назначит операцию на ближайший день.

Л.А.: А если человек простыл или переутомился, может это стать противопоказанием для операции?

Д.Г.: Когда речь идет о каких-либо острых респираторных или инфекционных заболеваниях, это неблагоприятный период для вмешательства в организм. В таких случаях операция откладывается и может потребоваться перенос ряда анализов.

С.Г.: Многие, как я, например, опасаются операций. Главное, чтобы ничего не чувствовать. Какие операции проходят под общим наркозом?

О.Р.: Под общим наркозом проводятся операции в случаях, если они длительные или необходимо, чтобы пациент был обездвижен. Мелкие манипуляции, после которых пациента можно отпустить домой, проходят под местной анестезией. Если мы говорим об амбулаторной хирургии, то это общий наркоз.

С.Г.: Насколько помню из юности, от общего наркоза отходят долго, как же тогда пациенты уходят так скоро домой?

О.Р.: Анестезиология шагнула далеко вперед. Сейчас используются хорошие препараты, и к моменту, когда пациенту пора домой, он уже полностью приходит в себя. Единственное — не рекомендуется садиться за руль, так как наркоз приравнивается к алкогольному опьянению. Не рекомендуем после общего наркоза женщинам кормить грудью. Но состояния неадекватности после выписки нет.

Л.А.: Насколько болезненные ощущения после операций?

О.Р.: При операции на женских половых органах это чаще тянущие боли внизу живота, которые даже не требуют дополнительного обезболивания.

С.Г.: Как оборудована операционная клиники?

О.Р.: В операционной прежде всего стерильно — соблюдены все правила асептики и антисептики. У нас устроена операционная система чистых помещений — то есть заходим в операционную, дверь тут же закрывается. Есть приточная вентиляция, поэтому воздух обновляется. Все инструменты стерилизованы, помещение обрабатывается.

Л.А.: А где находится операционная?

О.Р.: Операции в клинике «Источник» проводятся на Чичерина, 34а. Там есть оперблок, куда входят манипуляционная, койки дневного пребывания, где можно провести внутривенные инъекции, КТГ плода, глюкозо-толерантный тест. Сам оперблок включает предоперационные палаты, анестезиологическое отделение и операционную.

С.Г.: А где пациенты находятся после операции?

О.Р.: Конечно, после операции пациентов никто не поднимает, по щекам не хлопает, чтобы отправить домой (смеется, — прим. автора). После операции пациента на каталке довозят до кровати, которая оснащена мониторами, чтобы контролировать состояние: пульс, давление. Три койки находится в анестезиологическом отделении, они отгорожены друг от друга, пациенты находятся под присмотром врачей.

Л.А.: Как попасть на операцию и можно ли прийти по направлению из другой клиники?

Д.Г.: Чтобы попасть на операцию в клинику «Источник», нужно прийти на прием к любому акушеру-гинекологу, принести медицинские документы и результаты предыдущих обследований. В том числе можно обратиться с направлением из других медучреждений.

Записаться на прием к специалистам клиники «Источник» можно по телефону: (351) 77- 88-887.

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