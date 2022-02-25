«Подстанцию в поселке разбомбили, родители уехали в город»: челябинец рассказал о ситуации в ЛНР

В Луганской и Донецкой областях уже давно не спокойно. Фото: REUTERS Читайте на WWW.KP.RU: https://www.kp.ru/daily/27368/4550166/

У челябинца Егора (имя изменено) отец и мать живут в поселке под Луганском — неподалеку от линии соприкосновения. Мужчина рассказал, что с 19 февраля не мог дозвониться до родителей. И только 23 февраля родители вышли на связь.

— Мама говорит, что на днях они переехали в город Стаханов. Там спокойнее. Это километрах в 30 от их поселка. Центр поселка не бомбили, «лупили» по окраинам. Но недавно уничтожили подстанцию, так что света нет. Почти все уехали в города. Там есть хоть какие-то удобства — свет, вода, — рассказывает Егор (он переехал к родным в Челябинск четыре года назад).

— Мать в январе приезжала в Челябинск. Говорила, что давно хочет перебраться ко мне, но отец все хотел остаться. Ни в какую не соглашается. Но, возможно, сейчас изменят свое решение. Вместе с родителями у них в пятиэтажке оставались жить только пара семей. В поселке работает продуктовый магазин. Что-то купить можно было всегда. Мама российский паспорт пока не получила. У нее два паспорта — украинский и луганский. Пенсия у нее была в гривнах, но лет пять она ничего не получала, поскольку пересекала границу и ездила ко мне в Россию. Но потом она месяц жила в Украине, — снимала квартиру, ходила отмечаться в какой-то отдел, и только после этого часть долга ей перевели на карту в гривнах. А в поселке небольшую доплату, — по луганскому паспорту она получала в рублях. Буду еще звонить родным, справляться, как у них дела, что дальше собираются делать.

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