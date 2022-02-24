Муниципальное управление в Саткинском районе: как сделать город самым благоустроенным

Центральная улица Сатки после реконструкции и благоустройства. Фото администрация Саткинского муниципального района.

Саткинский район, Сатка — один из крупных промышленных центров Южного Урала, где исторически развита металлургическая промышленность, в том числе, и уникальное производство огнеупорной продукции. Кроме того, — это рудная база с центром в Бакале, чугунно-литейное производство, развитый туристический и аграрный сектор, ряд других отраслевых предприятий. Вместе с тем, Сатка держит марку и самого благоустроенного города Челябинской области. Начиная с 2015 года, город уже трижды признавался лучшим в своей категории!

В администрации района рассказали, что комиссия, подводя итоги областного конкурса, учитывала целый ряд показателей — высокое качество дорожного покрытия, состояния улично-дорожной сети, новый и современный облик городских улиц, ухоженные придомовые территории, благоустроенные общественные пространства, уличное освещение и ряд других критериев.

Центральная улица Сатки после реконструкции и благоустройства. Фото администрация Саткинского муниципального района.

ПОНИМАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

— За последние годы в Саткинском районе был проведен довольно большой объем работ, которые были направлены на развитие территории. Первый заместитель главы района Павел Баранов, отвечающий за это направление, успешно курировал и продвигал в жизнь такие проекты. «Формироваие комфортной городской среды», «Жилье и городская среда», «Умный город Сатка» (в рамках пилотного проекта «Умный город» — «Цифровая экономика РФ»), «Сатка — город сад» и ряд других проектов либо уже реализованы или находятся на этапе реализации. То, что Сатка признавался самым благоустроенным городом Челябинской области — это не было самоцелью для руководителей района, всех, кто работал в этом направлении. Все делалось для того, чтобы сделать жизнь в городе более комфортной, — рассказывает председатель Собрания депутатов Саткинского района Николай Бурматов.

Руководитель районного Собрания депутатов подчеркнул значительный вклад Павла Баранова в реализацию проектов, отметив его большой опыт работы на посту ведущего специалиста, главного инженера и генерального директора одного из подразделений Группы «Магнезит», в должности депутата Собрания депутатов Саткинского муниципального района, а с 2014 года — первого заместителя главы района.

— У Павла Андреевича большой опыт организаторской работы. Так, работая на комбинате «Магнезит», он умел грамотно проводить крупные мероприятия в рамках Союза молодежи предприятия. А там числилось порядка трех тысяч молодых специалистов. Уже работая в Собрании депутатов, регулярно проверял работу районных котельных, узнавал слабые места, выявлял недостатки и находил решения проблем. У него колоссальный опыт и главное четкое понимание того, как можно и нужно решать вопросы развития муниципалитетов. Подготовка здесь на высоком уровне. Это очень помогло и в тот период, когда все службы сферы ЖКХ, благоустройства, строительства, архитектуры, сельского хозяйства перешли в зону ответственности первого заместителя. Павел Андреевич справился и справляется и с этой задачей, работая планово и на перспективу. Более того, все инициативы по благоустройству, строительству тех или иных объектов исходили от жителей района. По результатам общественного голосования проводились и проводятся все работы, — рассказал Николай Бурматов.

В собрании депутатов отметили результаты комплексного благоустройства центральной улицы Сатки (ул. Пролетарская), которые стали едва ли не образцом проведения такого рода работ — были обустроены пешеходные зоны, детские площадки, разбиты скверы, придомовые территории, проведено освещение. А еще в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» строительство и открытие нового общественного пространства — сквера «Маленький принц» (по произведению Антуана де Сент-Экзюпери). Сегодня это одно из любимых мест отдыха саткинцев и гостей города. Большую роль в вопросах развития города, благоустройства, безусловно, играет и социальное партнерство администрации района и градообразующего предприятия — комбината «Магнезит». Эти связи также помогает успешно налаживать и первый заместитель главы района.

Сквер «Маленький принц» - любимое место отдыха горожан и гостей Сатки. Фото администрации Саткинского муниципального района.

Также при участии Павла Баранова в районе активно реализуется программа по переселению жителей из ветхого и ветхоаварийного жилья. Район, где большое количество такого жилья, в числе лидеров по реализации столь важных социальных проектов. За последние годы сотни семей из Сатки, Межевого, Бакала, Бердяуша, Иркускана Романовского поселения и других муниципалитетов получили новое, благоустроенно жилья в районном центре. Особенностью реализации этой программы в Сатке явилось то, что многоэтажки возводились не на окраине, а фактически в центре города — на месте старых гаражей, сараев, других временных построек. И глава Саткинского района Александр Глазков особо подчеркивает важность обеспеченности инфраструктурными объектами. Рядом с новостройками — детские сады, школы, магазины, места отдыха и спортивные объекты.

Сквер «Маленький принц» - любимое место отдыха горожан и гостей Сатки. Фото администрации Саткинского муниципального района.

ЧЕТКО, В НАМЕЧЕННЫЕ СРОКИ

Главный архитектор Саткинского муниципального района Евгения Санина также отмечает инновационный, перспективный подход руководителей администрации к реализации самых различных проектов развития. По мнению Евгении Саниной именно это и позволяет городу, всему району постоянно быть в числе региональных лидеров в сфере строительства и благоустройства.

— Павел Андреевич Баранов — мой прямой руководитель. Человек, который показал и доказал свои организаторские способности, знание правовой базы, свою компетентность, ответственность за принятые обязательства, за конечный результат работы, — говорит Евгения Санина. — Первый заместитель главы района всегда открыт для диалога, для инноваций. Вместе с коллективом нацелен на постоянное повышения уровня профессиональной подготовки своих сотрудников. Постоянно следит за теми новшествами, которые появляются в тех или иных сферах градостроительства. Многое берет из общения с жителями, обсуждая проекты с саткинцами, со своими помощниками. Это хороший пример именно стратегического мышления в развитии территории в долгосрочной перспективе — к примеру, в жилищном строительстве, благоустройстве. Павел Андреевич четко обозначает задачи, конкретные сроки исполнения вовремя спрашивает о исполнении. Вместе с тем не боится брать на себя ответственность и за недоработки в реализации задуманного. В новом 2022 году те проекты, задачи, которые поставлены перед структурными подразделениями администрации района, уверена, будут выполненные четко и в намеченные сроки.

Именно, у Павла Андреевича очень активная позиция по возрождению Каргинского парк в Сатке. Благодаря поддержке главы района и Группы Магнезит он полностью погрузился в решении сложных и неординарных вопросов в создание современного парка. На стадии проектирования, прохождения госэксперизы и начала строительства он уделял внимание каждой детали.

Первый заместитель главы Саткинского муниципального района Павел Баранов.

ЭФФЕКТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖКХ

Жилищно-коммунальная сфера Саткинского района, равно, как и в целом эта отрасль по всей стране, требует особо внимания в первую очередь из-за изношенности инфраструктуры жилого фонда. В этой связи задача муниципальных властей помогать, содействовать развитию этой жизненно важной сферы.

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России, руководитель одной из управляющих компаний («Реммонтаж Сервис», обслуживает 28 многоквартирных домов общей площадью более 77 тысяч квадратных метров) Рафкат Султанов отмечает значительную помощь со стороны руководителей администрации района в сфере модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, в 2019 году в 20 жилых домах за счет бюджетных средств были установлены автоматизированные тепловые пункты. При этом схема теплоснабжения была переведена на закрытую систему, т.е. холодная вода используется для горячего водоснабжения, подогреваясь теплоносителем в современном теплообменном оборудовании (бойлерах). Это позволило значительно сократить и плату собственников жилья за коммунальные услуги. Экономия идет и из-за того, что все дома сейчас оснащены общедомовыми приборами учета электро-, водо- и тепловой энергии.

— Уже на этапе проектирования мы обратились к первому заместителю главы Саткинского района Павлу Андреевичу Баранову с просьбой рассмотреть возможность модернизации системы автоматизированных тепловых пунктов в жилом секторе, — рассказывает Рафкат Султанов. — Заместитель главы района содействовал в организации встречи с руководителем предприятия-изготовителя со специалистами администрации района, управляющей компании, представителями ТСЖ, проектной организации. Благодаря такому грамотному, деловому подходу со стороны Павла Андреевича были внесены важные изменения в проекты. Повторю, сегодня, после введения в эксплуатацию современных автоматизированных тепловых пунктов собственники помещений экономят значительные средства на содержание и обслуживание. И на этом работа не заканчивается. Первый заместитель главы района постоянно встречается с жителями, интересуется проблемами, которые волнуют людей, советуется, какие действия нужно предпринять для скорейшего устранения недостатков, как еще эффективнее организовать работу коммунальных служб.

Все кого мы спрашивали, отмечают Павла Андреевича Баранова как строгого, но справедливого руководителя, исключительно порядочного, заботящегося о своем коллективе, неравнодушного к проблемам сотрудников и умеющего брать ответственность.

Центральная улица Сатки после реконструкции и благоустройства. Фото администрация Саткинского муниципального района.

ДЛЯ СПРАВКИ

Баранов Павел Андреевич. 42 года, первый заместитель главы Саткинского муниципального района. Родился в Санкт-Петербурге, учился и вырос в городе Сатка Челябинской области. КМС по легкой атлетике. Серебренный призер первенства России.

В 2002 году с отличием окончил Южно-Уральский Государственный Университет по специальности инженер-механик. В 2011 году получил дополнительное образование в ЮУрГУ по специальности: производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий.

В 2002-2003 годах — технический руководитель испытательной лаборатории Центральной технической лаборатории ОАО «Комбинат «Магнезит».

2003-2006 — ведущий инженер, и.о. механика ООО «Магнезит-Интокаст-Сатка.

2006-2013 — главный инженер ООО «Магнезит-торкрет-массы».

2013-2014 — генеральный директор ООО «Магнезит-торкрет-массы» (структурное производственное подразделение Группы Магнезит).

2014-2016 года — заместитель главы по строительству, инфраструктуре и дорожному хозяйству Саткинского муниципального района.

С 2016 — первый заместитель Главы Саткинского муниципального района (сфера: ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство, транспорт, экология, строительство, архитектура, сельское хозяйство).

В 2005 и 2010 годах избирался депутатом Собрания депутатов Саткинского муниципального района.

Награжден Благодарственным письмом (2006) и Почетной грамотой (2009) Группы Магнезит, Благодарственным письмом (2009) и Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области (2021).

Женат, трое детей.

Павел Баранов награжден Благодарственным письмом (2009) и Почетной грамотой Законодательного Собрания Челябинской области (2021).

КСТАТИ

Учитывая все вышесказанное об отношении к работе первого заместителя главы Саткинского муниципального района, редакция «КП» задала вопрос Павлу Андреевичу по поводу странного уголовного дела в отношении него при реализации проекта «Умный город»?

— Суть обвинения, состоит в том, что я, по мнению следствия, пользуясь своим служебным положением первого заместителя Главы Саткинского муниципального района, осуществляя координацию, контроль деятельности, расположенных на территории района предприятий и организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, в пределах своей компетенции, давал обязательные для исполнения указания в соответствии со своей должностной инструкцией должностным лицам управления, отделов и отдельным специалистам по вопросам, относящимся к моей компетенции, якобы с целью приоритетной реализации проекта «Умный город» на территории города Сатки в период 2019 года.

Это дело действительно странное. Обращает на себя внимание необъективность следствия, выражающийся в том, что обвинение мне предъявлено только на надуманных показаниях Извекова, который был арестован по обвинению его в совершении других преступлений. А после того, как он дал так называемые признательные показания в отношении меня, ему изменили меру пресечения на домашний арест. Вину я не признал.

Несмотря на то, что дело передано в суд для рассмотрения по существу, у меня имеются сомнения в объективном и беспристрастном рассмотрении дела. Данное надуманное дело сильно повлияли на мою честь и достоинство и негативно на деятельность трудового коллектива администрации и служб района при продолжении реализации проекта «Умный город Сатка».

Продолжая добросовестно и честно трудиться в должности первого заместителя главы и с целью недопущения подобных оговоров у коллег, приглашаю ваше издание на участие в судебном процессе.

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