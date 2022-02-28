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ЗДОРОВЬЕ28 февраля 2022 4:02

Попробовала записать ребенка к бесплатному стоматологу, и вот что из этого получилось

Путем проб и ошибок узнали, как попасть к дефицитному врачу за 5 минут в Челябинске
Ольга ЩАПИНА
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Плюсов у бесплатной стоматологии много, если достать талон.

Плюсов у бесплатной стоматологии много, если достать талон.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске, где сосредоточена высокотехнологичная медицинская помощь, порой записать ребенка к самым нужным врачам оказывается сложной задачей. Родители вынуждены обращаться в частные клиники и тратить деньги на то, что их детям положено бесплатно. К таким услугам, например, относится стоматология. Журналист КП-Челябинск попробовала записать ребенка к врачу в поликлинике, и вот что из этого получилось.

— Впервые в кабинете стоматолога мой сын оказался в три года. Похода к зубному я боялась больше малыша, так как еще была свежа память о советских кабинетах: ожидание в грязном коридоре и удаление зуба практически наживую навсегда вселило страх перед людьми в белых халатах и стойким запахом зубной пыли. Мой трехлетний ребенок же находился в счастливом неведении.

«Доктор постучит по зубкам и все», — пыталась я мягко объяснить, что же будет происходить в кабинете. Но как же я была удивлена, когда ничего страшного не произошло: светлый чистый кабинет со свежим ремонтом, приятные улыбчивые девушки- стоматологи, удобное новое кресло — все, что обычно получали от частной медицины, для детей сделали бесплатно.

Удаление первого кариеса прошло успешно, безболезненно, без уколов и психологических травм. Единственное, за что пришлось заплатить за все время — 300 рублей за «заморозку».

Красивое здание и добрые врачи - такое впечатление осталось от стоматологии на Краснознаменной.

Красивое здание и добрые врачи - такое впечатление осталось от стоматологии на Краснознаменной.

Фото: Ольга ЩАПИНА

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

Но сейчас что-то сломалось. Схема следующая: чтобы получить талон, нужно записаться ровно за две недели до приема, ровно в 8 утра. Так, если вы обратитесь за талоном 25 февраля, на прием пойдете только 11 марта; 28 февраля — 14 марта и так далее.

Сначала я решила пойти легким путем: ровно в 8 утра начала набирать номер регистратуры.

— Пока вы ожидаете, послушайте полезную информацию, — начала зачитывать девушка по ту сторону трубки. Через 10 минут ответила сотрудник регистратуры:

— К стоматологу талоны разобрали!

— Как, за 10 минут, пока я висела на трубке?

— Да, приходят и разбирают.

На следующий день я решила поехать лично, чтобы наверняка записаться к врачу. Время-то идет, а детские кариес растет молниеносно. Встала пораньше, отвела детей в сад к открытию и отправилась в регистратуру детской поликлиники №4 на Чайковского. В 7:30 у стола выстроилась уже приличная очередь. Я была где-то десятой. Через полчаса персонал начал выдавать талоны. Через пару минут женщина объявила:

— Если стоите к стоматологу, талоны уже разобрали!

— Как такое возможно?

— Врачи болеют, принимают только два специалиста, — выдала заготовленный ответ сотрудница регистратуры. — Сегодня только 7 талонов, их раздали по телефону, еще в филиале на Краснознаменной, где находится стоматология.

Жаловаться заведующей я не стала, но отправила сообщение через сайт. Ссылка ведет на госуслуги. Сразу скажу, что ответ я не получила даже спустя неделю.

Жалобу отправить можно на сайте поликлиники, но мгновенное решение проблемы это не принесет.

Жалобу отправить можно на сайте поликлиники, но мгновенное решение проблемы это не принесет.

КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ТАЛОН

На третий день своих попыток решила опробовать третий и последний способ получить талон — через talon.zdrav74.ru. Этим сайтом я еще не пользовалась, так как к педиатру удобней записываться сразу на Госуслугах. В 7:55 я ввела данные ребенка, и… высветился последний оставшийся талон на дату ровно через две недели.

Во так талоны к дефицитным специалистам разбирают еще до начала работы регистратуры. Так что, если хотите записать ребенка к врачу, сразу пропускайте первые два этапа и ищите талоны в интернете.

СОВЕТЫ МИНЗДРАВА

Что делать, если талона все-таки нет, а услугу по полису ОМС оказать обязаны, нам объяснили с региональном министерстве здравоохранения.

— По полису ОМС можно удалить зубы, вылечить кариес, пульпит как временных, так и постоянных зубов, — рассказала главный внештатный детский стоматолог Минздрава Челябинской области Юлия Лыскова. — Кроме детских медучреждений за стоматологической помощью детям можно обратиться в Областную стоматологическую поликлинику, Стоматологические поликлиники № 4 и 6, а также в Клинике ЮУГМУ». В случае отказа в выдаче талона, необходимо обратиться к главному врачу медицинского учреждения либо к его заместителям. Также можно оставить жалобу на горячей линии Минздрава — 122, в официальных социальных сетях или на сайте ведомства.

Также в минздраве уточнили, что укомплектованность детских врачей-стоматологов — свыше 90%.

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