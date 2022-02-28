Попробовала записать ребенка к бесплатному стоматологу, и вот что из этого получилось

Плюсов у бесплатной стоматологии много, если достать талон. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске, где сосредоточена высокотехнологичная медицинская помощь, порой записать ребенка к самым нужным врачам оказывается сложной задачей. Родители вынуждены обращаться в частные клиники и тратить деньги на то, что их детям положено бесплатно. К таким услугам, например, относится стоматология. Журналист КП-Челябинск попробовала записать ребенка к врачу в поликлинике, и вот что из этого получилось.

— Впервые в кабинете стоматолога мой сын оказался в три года. Похода к зубному я боялась больше малыша, так как еще была свежа память о советских кабинетах: ожидание в грязном коридоре и удаление зуба практически наживую навсегда вселило страх перед людьми в белых халатах и стойким запахом зубной пыли. Мой трехлетний ребенок же находился в счастливом неведении.

«Доктор постучит по зубкам и все», — пыталась я мягко объяснить, что же будет происходить в кабинете. Но как же я была удивлена, когда ничего страшного не произошло: светлый чистый кабинет со свежим ремонтом, приятные улыбчивые девушки- стоматологи, удобное новое кресло — все, что обычно получали от частной медицины, для детей сделали бесплатно.

Удаление первого кариеса прошло успешно, безболезненно, без уколов и психологических травм. Единственное, за что пришлось заплатить за все время — 300 рублей за «заморозку».

Красивое здание и добрые врачи - такое впечатление осталось от стоматологии на Краснознаменной. Фото: Ольга ЩАПИНА

КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

Но сейчас что-то сломалось. Схема следующая: чтобы получить талон, нужно записаться ровно за две недели до приема, ровно в 8 утра. Так, если вы обратитесь за талоном 25 февраля, на прием пойдете только 11 марта; 28 февраля — 14 марта и так далее.

Сначала я решила пойти легким путем: ровно в 8 утра начала набирать номер регистратуры.

— Пока вы ожидаете, послушайте полезную информацию, — начала зачитывать девушка по ту сторону трубки. Через 10 минут ответила сотрудник регистратуры:

— К стоматологу талоны разобрали!

— Как, за 10 минут, пока я висела на трубке?

— Да, приходят и разбирают.

На следующий день я решила поехать лично, чтобы наверняка записаться к врачу. Время-то идет, а детские кариес растет молниеносно. Встала пораньше, отвела детей в сад к открытию и отправилась в регистратуру детской поликлиники №4 на Чайковского. В 7:30 у стола выстроилась уже приличная очередь. Я была где-то десятой. Через полчаса персонал начал выдавать талоны. Через пару минут женщина объявила:

— Если стоите к стоматологу, талоны уже разобрали!

— Как такое возможно?

— Врачи болеют, принимают только два специалиста, — выдала заготовленный ответ сотрудница регистратуры. — Сегодня только 7 талонов, их раздали по телефону, еще в филиале на Краснознаменной, где находится стоматология.

Жаловаться заведующей я не стала, но отправила сообщение через сайт. Ссылка ведет на госуслуги. Сразу скажу, что ответ я не получила даже спустя неделю.

Жалобу отправить можно на сайте поликлиники, но мгновенное решение проблемы это не принесет.

КАК БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ТАЛОН

На третий день своих попыток решила опробовать третий и последний способ получить талон — через talon.zdrav74.ru. Этим сайтом я еще не пользовалась, так как к педиатру удобней записываться сразу на Госуслугах. В 7:55 я ввела данные ребенка, и… высветился последний оставшийся талон на дату ровно через две недели.

Во так талоны к дефицитным специалистам разбирают еще до начала работы регистратуры. Так что, если хотите записать ребенка к врачу, сразу пропускайте первые два этапа и ищите талоны в интернете.

СОВЕТЫ МИНЗДРАВА

Что делать, если талона все-таки нет, а услугу по полису ОМС оказать обязаны, нам объяснили с региональном министерстве здравоохранения.

— По полису ОМС можно удалить зубы, вылечить кариес, пульпит как временных, так и постоянных зубов, — рассказала главный внештатный детский стоматолог Минздрава Челябинской области Юлия Лыскова. — Кроме детских медучреждений за стоматологической помощью детям можно обратиться в Областную стоматологическую поликлинику, Стоматологические поликлиники № 4 и 6, а также в Клинике ЮУГМУ». В случае отказа в выдаче талона, необходимо обратиться к главному врачу медицинского учреждения либо к его заместителям. Также можно оставить жалобу на горячей линии Минздрава — 122, в официальных социальных сетях или на сайте ведомства.

Также в минздраве уточнили, что укомплектованность детских врачей-стоматологов — свыше 90%.

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