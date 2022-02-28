«Ставки поднялись, а я получила ипотеку под 5%»: лайфхак от финансового журналиста

Сегодня ЦБ поднял ключевую ставку до 20%. Кредиты будут сильно дорожать. Инфографика: Сергей Зверев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Видели, что творится с ипотечными ставками из-за последних событий? Они и так ползли вверх последние месяцы, а тут еще и санкции. Вон, ВТБ вчера заявил о том, что поднял ставки по ипотеке до 15,3% и приостановил рефинансирование. Что будет дальше — предсказать сложно. Но факт остается фактом — как прежде уже не будет. Я, можно сказать, запрыгнула в последний вагон — неделю назад мне удалось (чудом не иначе) снизить платеж по действующей ипотеке на четыре тысячи рублей, переведя действующую ипотеку под семейную госпрограмму. Вполне вероятно, мой опыт еще будет полезным. Поскольку 28 февраля Банк России объявил меры поддержки — в том числе рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось из-за новых санкций.

МОЛЧАНИЕ БАНКОВ

Банки об этом говорят неохотно, но у каждого ипотечника есть возможность снизить ставку по действующему кредиту в своем же банке. Я сделала это за один день — не собирая справки о доходах, страховки (они были действующие) и пр., ежемесячный платеж по ипотеке уменьшился на четыре тысячи рублей. Ощутимая сумма. Хотя есть несколько «но». Расскажу по порядку. Если бы я знала об этом раньше, то уже сэкономила на ипотеке за восемь месяцев 32 тысячи рублей!

Мы взяли ипотеку в новостройке в 2015 году под 12,9% по льготной тогда госпрограмме. В 2017 году по моему заявлению из-за существенных изменений на рынке ставку снизили до 11,9%. И сейчас я снова с печалью смотрела, как за последние годы ставки по ипотеке ползли вниз. Но ничего сделать не могла — рефинансироваться не получалось: сначала была в декрете, потом только вышла (а надо 3-6 месяцев проработать на последнем месте работы). Последние события ввергли меня в панику — такой дешевой ипотеки уже больше не будет, и надо срочно что-то делать. Тем более с лета прошлого года мы могли войти в семейную ипотеке под 5,4% — она выдается при рождении первого ребенка после 2018 года (раньше было только при рождении второго ребенка). Начала искать — везде в открытых источниках речь шла о том, что можно либо получить кредит с нуля либо рефинансировать действующую ипотеку в другом банке. Везде значилось, что рефинансирование — это перекредитование в другом банке со всеми вытекающими в виде сбора документов, подтверждения дохода, страховок и пр. Но нигде, ни в одном источнике не говорилось, что снизить ставку по этой программе можно в своем банке.

Поэтому сначала я решила обратиться с заявкой на рефинансирование в другой банк. Мне выкатили огромный список документов и запросили мою кредитную историю. Если со мной все было ок, то вот у супруга-созаемщика вылез некий кредит, по которому не было совершено ни одного платежа. И как следствие — просрочки, штрафы, коллекторы. Кредит он 100% не брал, ни одного звонка из банка или от коллекторов не было. А на минутку кредит оформлен в 2019 году. С ним нам еще придется разобраться. Но результат плачевный — кредитная история испорчена напрочь.

ДЕЛО 10 МИНУТ

Новости вогнали в ступор — профукали такой шанс в два раза снизить ставку по ипотеке. Я погрустила и с подачи коллеги решила позвонить в банк, где у нас ипотека. Ответил бесявый автоинформатор, но в этот раз он оказался полезен — милым голосом девушка мне сообщила, что я могу снизить ставку по действующей ипотеке в рамках семейной программы! Отлично, бегу в банк на консультацию. Да, мы со своей ипотекой и в самом деле проходим: квартира куплена в новостройке у юрлица, ребенок рожден после декабря 2017 года, нет текущих просрочек, страховки все действующие (я страхую свою жизнь тоже каждый год. Если бы не было ее, то ставка поднимается на один процент, — прим. автора).

А дальше дело 10 минут. Паспорта заемщика и созаемщика, договор долевого участия и свидетельство о рождении. И вуаля — подписываем допсоглашение, по которому со следующего месяца ставка 5,4%, платеж на четыре тысячи меньше.

Оказалось все так просто. На радостях я начала звонить всем подходящим под критерии друзьям. Но тут возник вопрос — а все ли банки снижают ставку по действующей ипотеке? Позвонила на горячую линию Банка России. Мне рассказали, что да все банки снижают, но могут и отказать по разным причинам. Тогда — только в другой банк за рефинансированием по этой же программе.

По сути то, что провернула я, это даже не рефинансирование, а скорее реструктуризация. Как объяснила директор сети офисов РайффайзенБанка в Челябинске Мария Николенко, реструктуризация кредита — это изменение условий действующего банковского договора для снижения финансовой нагрузки клиента:

— Это может быть снижение процентных ставок по кредиту, увеличение срока кредитования, кредитные каникулы или комбинация вариантов.

По словам Марии Николенко, «семейная ипотека» недооценена — бывают клиенты, которые получают одобрение по госпрограмме, не зная, что могут получить «детскую ипотеку».

— Мало кто знает, что, если клиент только сейчас стал подходить под условия детской ипотеки, то он может рефинансировать свой старый кредит на ее условиях. Своим клиентам мы меняем условия лишь по заявлению в рамках имеющегося кредитного договора, собирать документы для новой заявки не требуется, — говорит Мария Николенко.

Перевести действующую ипотеку Сбербанка на условия программы ипотеки с господдержкой для семей с детьми тоже можно. В 2021 году, по данным пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка, выдано более 1000 таких кредитов на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Пробежимся по основным условиям:

1. Ипотека должна быть выдана на первичное жилье у юрлица.

2. Первый или второй ребенок родился в 2018 году и позже. Снижается ставка и для семей с детьми-инвалидами (младше 18 лет).

3. Оплатить осталось меньше 85% стоимости жилья.

Это основное. Если вы идете рефинансировать кредит в другой банк — это уже будет новый кредит, помимо выше перечисленного там будут смотреть и зарплату, и кредитную историю, и возраст, и стаж. Все как в первый раз. Поэтому пока ставки по госпрограммам не начали расти и «семейная ипотека» не закончилась (программу свернут 31 декабря 2023 года, если не раньше в свете нестабильной геополитической обстановки) узнавайте в своем банке о такой возможности.

ПОВЕЗЕТ НЕ ВСЕМ

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. По моему примеру несколько знакомых пытались обратиться в свои банки за снижением ставки и … получили отказ. Точнее предложение перейти на другую программу, но заново переоформив закладную и все документы. В другом банке за рефинансирование запросили комиссию 7 тысяч рублей. Так, что повторяется история пятилетней давности — тогда тоже можно было снизить ставку из-за существенных изменений на рынке. Но услуга в чистом виде была доступна только избранным банкам, мол, остальным приходится объяснять это снижение ЦБ. Как мне тогда рассказывали свои источники в банках, «неизбранным» можно только обмениваться клиентами в рамках рефинансирования ипотеки.

Хотя, пока я писала текст, ситуация снова поменялась. Из-за санкций ЦБ рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по выплате кредитов, а также допустить реструктуризацию платежей, если положение заемщика ухудшилось после введения санкций 18 февраля. Такую меру вводили и в прошлом году. Это значит, что заемщики, оказавшиеся в сложной ситуации, могут обратиться за реструктуризацией, в том числе по ипотеке. А для тех, кто попадает под госпрограмму — это шанс закрепиться в низкой ставке. Почему бы не попробовать, пока банки не стали массово пересматривать свои программы?

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