«Будущее поколение сделает круче»: в Челябинске прошел «Чемпионат талантов»

Талантливым детям устроили праздник. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске наградили талантливых детей и подростков. Маленькие участники «Чемпионата талантов» поиграли в виртуальной реальности и с аниматорами и получили подарки.

В январе этого года челябинская «Комсомолка» запустила конкурс для детей и подростков. Участники показывали свои таланты в видео, которые можно посмотреть в группе.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площадке арены виртуальной реальности «YesVR» собрались более пятидесяти талантливых детей и подростков из Челябинска и их родители. До начала церемонии с малышами играли аниматоры. А ребята постарше погрузились в виртуальную реальность. Дети общаются со сверстниками, учатся у них чему-то, обсуждают увлечения — это один из плюсов таких конкурсов, уверены родители.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Увлечения у детей самые разные: пишут сказки, танцуют, плавают, играют на музыкальных инструментах, поют, конструируют роботов и придумывают загадки. И за каждым ребенком скрывается огромная работа:

— Надежде 13 лет, с четырех занимается в эстрадно-цирковой студии «Дебют» у нее третий взрослый разряд по спортивной акробатике. Номинирована от нашей школы в книгу детских достижений. Занимаемся очень много — по две тренировки каждый день, — рассказывает мама Надежды Ананьевой. — Я с 17 лет читаю «Комсомольску правду», увидела конкурс и подумала, почему бы не принять участие: лишние внимание никогда никому не помешает. Отправили номер «Мечты» в жанре эквилибристика. Считаю, что конкурсы нужны такие, потому что Урал находится далеко от столицы, а у нас очень много детей способных, талантливых.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Много работы прикладывают для развития своих талантов и дети помладше. Шестилетняя Рита уже два года играет с друзьями на барабанах и поет.

Дети друг друга как соперников сегодня не воспринимают — подарки получат все. Поэтому они вместе играют в аэрохоккей, веселятся и тянут друг друга к аниматорам.

— Такие конкурсы очень важны: у ребенка интерес созревает, проявляется. Всегда поддерживаю внука. Отправляли видео с игрой на аккордеоне. Он занимается еще плаванием, горными лыжами, активный мальчик, талантливый Отец у него лыжник, мама всегда спортом занималась, я сама гимнастка. А с музыкой он в деда, — делится Дилара Савина — бабушка восьмилетнего Георгия Каширина.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На церемонии награждения детям вручили подарки от генерального партнера конкурса - сети магазинов для хобби и рукоделия творчества «Леонардо», а также издательского дома «Комсомольская правда» и партнеров конкурса: офтальмологической клиники «АртОптика», сети салонов ювелирных украшений «Самоцветы», арены «Лазерфорс» и арены с виртуальной реальностью игры CS:GO в разных локациях «YesVR». Детям вручили развивающие игры, товары для творчества, ювелирные украшения и сертификаты.

— Талантливых детей всегда нужно поддерживать, взаимодействовать с ними, поощрять, чтобы они развивались, становились еще лучше. И чтобы они видели, что можно сделать еще. Я уверен, что это будущее поколение, которое сделает еще круче, чем сделали мы сейчас. Я только за и всегда готов поддерживать такие мероприятия, — руководитель арены виртуальной реальности «YesVR» Сергей Щипицын.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юного технического специалиста — девятилетнего Виктора Зиманова отметили сразу несколько партнеров конкурса. Мальчик разрабатывает игры и занимается конструированием из лего:

— Я занимаюсь робототехникой. Начал ходить на дополнительные занятия по программированию лицее, стало получаться. Сейчас я конструирую из лего автомат, который будет выдавать маленькие игрушки.

В ремесле Виктора поддерживает семья. Сейчас разрабатывают идею игры «Кто хочет стать миллионером», чтобы заявить ее на «Шаг в будущее»:

— Помогаем, сейчас требования для конкурсов усложняются — без родительской поддержки никуда: где-то видео снять, где-то на бумажном носителе оформить. Конечно, помогаем, поддерживаем, наборы лего приобретаем на все праздники, — смеется Светлана.

КТО ПОБЕДИЛ?

Подарки от генерального партнера — сети магазинов для хобби и рукоделия творчества «Леонардо» три подарочных сертификата на три тысячи, две тысячи и 500 рублей, а также подарочные наборы с развивающими настольными играми и товарами для детского творчества: получили:

1 место Гундарев Илья Никитич (4 года)

2 место Светлана Кузнецова, 14 лет

3 место Алина Волкова , 5 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Партнер — Yes, VR — арена с виртуальной реальностью игры CS:GO в разных локациях выбрал 3-х победителей и подарил им сертификаты на три, две и одну тысячу рублей соответственно, а также сертификаты на скидку для номинантов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

1 место Лев Солодкин 6 лет

2 место Константин Терюшов 5 лет

3 место Владимир Зиманов 9 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Офтальмологическая клиника «АртОптика» заботится о зрении челябинцев на протяжении 15 лет, останавливая развитие близорукости у детей, возвращая зрение взрослым и оперируя катаракту по ОМС. Клиника вручила 10 сертификатов участникам на первичную консультацию и обследование детского врача-офтальмолога:

В. Семидянкин 11 лет

Е.Гаранина 9 лет

В.Зиманов 9 лет

В. Верходанова 7 лет

М. Петелько 11 лет

А. Касымова лет

М. Куриных 7 лет

Т. Николаев 5 лет

В. Минина 6 лет

М. Вдовенко 11 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наш «драгоценный» партнер — сеть салонов ювелирных украшений «САМОЦВЕТЫ». Сегодня у них открыто 40 филиалов в Челябинской и Курганской областях. Магазин ювелирных изделий «САМОЦВЕТЫ» подарил ювелирные украшения милым девочкам.

Елизавета Пойманова, 6 лет

Вероника Минина, 6 лет

Маргарита Петрушова, 6 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Арена «Лазерфорс» вручила три сертификата. В лазертаге можно отметить день рождения или просто отдохнуть с друзьями: лабиринт стилизован под планету Пандору, продуманы несколько сценариев игры, группу сопровождают аниматоры, а стол накрывают в банкетной зоне. Обладателями подарков стали:

Радмир Мамуров, 9 лет

Николаев Тимофей, 5 лет

Алиса Волкова, 6 лет

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Арена «Лазерфорс»:

Челябинск, ул. Воровского, 59,

(351) 215-89-99,

forcetag.ru/chelyabinsk.

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