Брекеты или элайнеры: сколько в Челябинске стоит исправить прикус

В клинике «Скиф» уверены — исправить прикус можно в любом возрасте

Исправить неправильный прикус и выровнять зубы сегодня можно в любом возрасте. Это не только сделает улыбку красивой, но и поможет сохранить здоровье. Что эффективнее — брекеты или элайнеры, как ухаживать за конструкциями и сколько будут стоить ровные зубы — в эфире радио «Комсомольская правда» рассказа врач стоматологической клиники «Скиф», стоматолог-ортодонт Тимур Казновский. Ведущие эфира — Лидия Андреева и Станислав Гладков.

С.Г.: Что такое ортодонтическое лечение и какие есть для него показания?

Т.К.: Смысл кроется в слове «ортодонтия». В переводе с греческого «ортос» — это правильный, прямой, а «донтос» — зуб. Ортодонтическое лечение — это работа по выравниваю зубов и исправлению неправильного прикуса. Здесь имеет смысл говорить про две большие группы показаний. Первая — с целью улучшения эстетики, выравнивания зубов, когда пациенту не нравятся своя улыбка. Эту группу пациентов я называю лечащихся «по желанию». Вторая группа показаний — это уже непосредственно медицинские показания для исправления прикуса. Моя задача как ортодонта заключается в том, чтобы установить неправильный прикус и объяснить пациенту, какие могут быть негативные последствия, если его не исправлять. Но, зачастую, к нам приходят пациенты, которым показано ортодонтическое лечение как по эстетике, так и по медицинским показаниям. С неровными зубами редко встречается хороший прикус.

Л.А.: По эстетике понятно — человек видит в зеркале, что ему не нравится. Но как понять, что тебе пора к ортодонту, если видимых дефектов нет? Тем более нужно дождаться, чтобы был сформирован зубной ряд. Но это происходит, как правило, не в детстве.

Т.К.: Любому человеку с детства рекомендуется показываться к стоматологу раз в полгода. Обычный стоматолог обладает должной квалификацией, чтобы выявить неправильный прикус и направить пациента к ортодонту. Действительно, когда имеется неправильный прикус, крайне редко что-то беспокоит. И иногда, когда на приеме говоришь об этом, для пациента — это открытие, так как проблема никак себя не проявляла.

С.Г.: В советское время прикус исправляли до 10-11 лет. Сейчас возраст тоже имеет значение?

Т.К.: Самое оптимальное время для ортодонтического лечения — когда ребенок еще растет. Если берем мальчиков, то это до 15 лет, девочек — до 13 лет. В это время возможностей для ортодонтического лечения больше, мы действительно можем управлять ростом челюстей. В детском возрасте обычно используются съемные конструкции, они исправляют функциональные нарушения, позволяют задать правильный вектор для формирования правильной челюстно-лицевой системы. А уже после смены всех молочных зубов (в среднем в 12-13 лет) мы доводим все до идеала с помощью несъемной техники — брекет-системы. Выбор времени зависит именно от срока смены молочных зубов.

Возрастных противопоказаний нет. Мы работаем с людьми разного возраста. Просто с возрастом меняется тактика и планирование лечения, могут потребоваться дополнительные приспособления и, как правило, увеличиваются сроки лечения. Но прикус можно исправить в любом возрасте.

Л.А.: В самом деле, моя подруга в 50 лет поставила брекеты. А есть ли взаимосвязь между «незубными» проблемами (болезнями желудочно-кишечного тракта, гайморитом, храпом) и неправильным прикусом?

Т.К.: Связь определенно имеется. Полость рта — это начальный отдел ЖКТ, поэтому нарушение прикуса может влиять на качество пережевывания пищи. А если еда пережевывается плохо, то увеличивается нагрузка на начальные пути ЖКТ, в том числе на желудок. Головные боли также могут быть спровоцированы неправильным прикусом, но не напрямую, а опосредовано через влияние на височно-нижнечелюстной сустав, которым двигается нижняя челюсть. При неправильном прикусе могут быть разные заболевания сустава.

При нарушении носового дыхания происходит неправильное формирование прикуса, меняется мышечный тонус, тонус языка и происходит неправильное формирование зубных рядов, в том числе смещение челюсти назад. Если проблему обнаруживает ортодонт, то он направляет пациента к лору, чтобы как можно раньше устранить проблему. Это может быть искривление носовой перегородки, аденоиды, хронические риниты. Нужно обязательно восстанавливать носовое дыхание, в противном случае ортодонтическое лечение может быть неэффективным. Если ребенок после исправления прикуса продолжит дышать ртом, результат лечения может быть нестабильным.

С.Г.: Почему для здоровья, помимо красоты, важен так правильный прикус? Он снижает вероятность кариеса, пульпита?

Т.К.: При тесном положении зубов появляется много труднодоступных для гигиены мест. В них происходит скопление остатков еды — а это главная причина кариесов, пульпитов. При нарушении гигиены возникает воспаление десен, которое в запущенных ситуациях переходит в пародонтит, который сопровождается убылью костной ткани и риском потери зубов. Если прикус нарушен, то происходит неправильное распределение нагрузки, повышается стираемость, увеличивается чувствительность зубов, они начинают расшатываться.

Поэтому когда лечим взрослых пациентов и имеем дело с отсутствием зубов, то обязательным условием является протезирование. Здесь мы ведем пациентов совместно со стоматологами-хирургами и ортопедами.

Л.А.: Какие сейчас доступны инструменты? Несколько лет назад ставили только брекеты, они громоздкие, заметные. Сейчас, насколько я знаю, есть возможность сделать их практически незаметными.

Т.К.: Ассортимент действительно большой. Для лечения детей используются классические съемные скобы. Если говорим про лечение взрослых пациентов, то есть две групп: несъемные брекеты и съемные элайнеры, так называемые прозрачные капы. Брекеты тоже бывают разные — металлические и керамические. Первые сейчас производят компактными и более незаметными. Если требуется высокая эстетика, то предпочтение лучше отдать керамическим брекетам. Они практически незаметные — белые или прозрачные, соединены проволокой. Но если мы говорим об абсолютной эстетике — то это элайнеры, прозрачные капы, которые постепенно меняются.

С.Г.: От чего зависит выбор? Дело в цене или в эффективности?

Т.К.: И брекеты, и элайнеры одинаково эффективны. Различия больше в уходе, диете и требованиям пациента к эстетике. При установке брекетов сильно меняется техника чистки зубов. Во-первых, увеличивается время на процедуру. Если на обычную чистку приходится около трех минут, то с брекетами нужно готовиться чистить зубы минут 7-10. Вокруг брекетов вычищать сложно, есть застрявшая еда, и если ее не вычищать, то риск кариеса увеличивается. В этом плане с подростками очень сильно воюем. Для ухода есть специальные средства — ортодонтическая щетка, ершики, монопучковая щетка, ополаскиватели для полости рта, ирригатор.

С.Г.: Если вернуться к стоимости лечения, то все-таки что выбрать по соотношению цены и качества?

Т.К.: По стоимости лечения разброс очень большой. Все зависит от возраста пациента, от аппаратуры, клинического случая, от сроков лечения. По идеальному соотношению цена-качество я склоняюсь к металлическим брекетам. Это более надежная конструкция. Но если у пациента предъявляются высокие требования к эстетике, то это керамические брекеты либо элайнеры. За эстетику нужно платить. Средняя стоимости ортодонтии на брекетах — около 150-170 тыс. руб., на элайнерах — около 200 тыс. рублей. Сумма существенная, оплачивается не сразу, а по ходу лечения.

Л.А.: После брекетов устанавливают ретейнеры — это проволочки, которые устанавливаются внутри. Они тоже осложняет гигиену. Их как-то можно заменить?

Т.К.: Ретейнер является одной из главных составляющих стабильности полученного результата. Я рекомендую его практически всем, так как и пациент, и врач спокойны за результат лечения. Есть альтернатива — съемные ретенционные капы. Их мы тоже в некоторых случаях рекомендуем, но плюсом к ретейнерами. Полностью заменять капами ретейнеры не советую, потому что здесь нужна дисциплина. Если пациент капу забудет, потеряет, сломает, то весь результат, который был достигнут такими усилиям, будет испорчен. .

Л.А.: А как лечить зубы с ретейнерами?

К.Т.: Если возникает необходимость лечения передних зубов (ретейнеры устанавливают на 6 верхних и нижних зубов), мы на время ретейнеры отклеиваем, а затем возвращает обратно.

С.Г.: На какой срок нужно рассчитывать, начиная ортодонтическое лечение?

К.Т.: Сроки сильно разные. Если мы говорим о лечении детей на съемных аппаратах, то здесь лечение может быть и полгода. Если про классическое лечение взрослых или подростков на брекет-системе, то здесь примерный срок — полтора-два года. Все завис от уровня сложности. Мы сейчас нередко сталкиваемся с необходимостью повторного ортодонитческого лечения. Такое лечение тоже растянуто по сроку.

Л.А.: К каким изменениям дикции и пищевых привычек готовиться, чтобы не стало стрессом?

К.Т.: Нарушения дикции могут быть у детей, которые проходят лечение на съемных капах — пластинки находятся на небе, там, где происходит произношение звуков. Это требует привыкания, но, как правило, в течение недели ребенок привыкает. По пищевым привычкам — нужно исключить экстремально твердые продукты: сухари, орехи.

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