Выгодное предложение в автоцентре Гольфстрим: при покупке автомобиля Volkswagen Polo в подарок сигнализация с автозапуском

Этот автомобиль с гордостью несет легендарное имя. Вот уже 40 лет Volkswagen Polo верой и правдой служат своим владельцам, изо дня в день делая жизнь удобнее, комфортнее и красивее.

Polo стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Внешний вид Volkswagen Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер, задний диффузор, а также полностью обновленная светодиодная оптика.

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Братьев Кашириных, 126.

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