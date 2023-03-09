Тотальный диктант в Челябинске 8 апреля 2023: кто автор, как зарегистрироваться и подготовиться

Проверять работы будут по единым критериям Фото: Олег ЗОЛОТО

Эту акцию поддерживают не только в России, но и в других странах. Тотальный диктант в Челябинске в 2023 году пройдет 8 апреля. Этот месяц выбирается для проверки знаний русского языка ежегодно. Обычно жителям Челябинска предлагают выбрать одну из 30 площадок и зарегистрироваться на ней, так как вместимость везде разная. Также есть два способа, как написать диктант из дома.

Тотальный диктант – это проверка знаний русского языка у населения. Писать работу могут не только ученики и студенты, но и их родители и бабушки с дедушками. Да даже если у взрослых дети давно не учатся, они все равно могут прийти на диктант.

В прошлом году акцию поддерживали вузы, библиотеки, музеи и школы. По идее жители могут прийти на любую из площадок к указанному времени. Но чтобы всем хватило места, организаторы предлагают зарегистрироваться на сайте и закрепиться за понравившимся местом. Тем более там в режиме онлайн указано, сколько еще человек может прийти. С собой нужно будет взять паспорт и ручку.

Тексты для тотального диктанта – уникальные. Авторы придумывают их специально для акции. В прошлом году участники писали отрывок, созданный Мариной Степновой – это писательница, сценарист и переводчик из Москвы, известная романами «Хирург», «Женщины Лазаря» и «Сад». Автором на 2023 год стал российский писатель и журналист Василий Авченко. Он напишет текст о русском путешественнике и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

КАК НАПИСАТЬ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ОНЛАЙН?

Если прийти на диктант лично не получится, можно написать его дома или онлайн. В первом случае предлагается включить трансляцию на totaldict.ru, написать текст и, когда на сайте появится разбор, самостоятельно его проверить.

Во втором случае ваш текст проверит специалист. Нужно написать диктант в специальном окне, которое откроется на сайте. Когда вы закончите самостоятельную проверку, программа отправит работу организаторам.

Трансляции доступны в 8, 11, 14 и 23 часа по Москве. Но можно включить и запись читки.

КАК УЗНАТЬ ОЦЕНКУ ЗА ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

Оценки за диктанты появляются на следующей неделе после написания. Работы проверяют по единым критериям во всей стране. В 2021 году в Челябинске тотальный диктант написал 761 человек, и только трое сделали его на «отлично», в прошлом из 844 участников пятерки получили уже 9 человек.

Чтобы узнать результат, зайдите на сайт totaldict.ru. Нажмите красную кнопку «Узнать результат», введите логин и кодовое слово и выберите площадку, где писали диктант. Если оценок еще нет, значит, они появятся позже.

Справка

Помимо тотального диктанта в Челябинске проходит тест для иностранцев TruD – в ЮУрГУ и ЧелГУ.

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