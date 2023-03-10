Генеральная репетиция парада Победы 9 мая 2023 года в Челябинске: когда начнется и где посмотреть

Генеральная репетиция начнется перед концом рабочего дня Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда пройдет генеральная репетиции Парада Победы в 2023 году, пока неизвестно. Но в прошлом году ее проводили 6 мая. В этот день все военные, техника и чиновники одеваются во все парадное — прямо так, как должны быть в День Победы.

Репетиция торжественного построения в Челябинске обычно проводится днем — часов в 16. Предварительно за час движение на проспекте Ленина, а также на улицах Цвиллинга, Воровского и Тимирязева перекрывают.

При этом традиционные обзорные площадки даже во время генпрогона доступны. Челябинцам предлагается как минимум 4 точки, где посмотреть генеральную репетицию. В их числе трибуны возле памятника Ленину, парковка у молодежного театра, площадка у остановки «Площадь Революции» — вдоль дома облисполкома, а также территория напротив музея изобразительных искусств.

Кстати, в этот же день, но за час до генеральной репетиции парада в Челябинске происходит репетиция возложения цветов у Вечного огня.

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