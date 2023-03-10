Афиша «Ночи музеев» в Челябинске 18 мая 2023: куда сходить

Восемь мест в Челябиснке и регионе, куда можно сходить на "Ночь музеев" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Ночь музеев» по всей России пройдет в четверг 18 мая 2023. В этот день заведения продляют график работы до полуночи и показывают посетителям то, чего они еще не видели. Куда можно сходить на "Ночь музеев" в 2023 году в Челябинске и области, какие цены, экскурсии и мастер-классы, читайте ниже.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ЮЖНОГО УРАЛА

Адрес: Челябинск, ул. Труда, 100

Цена билета: 100 рублей на все площадки, детям до 7 лет - бесплатно

График работы: с 19:00 до 23:00

С 15:00 до 22:00 на летней эстраде будет работать интерактивная площадка «Хожу в русском», где разрешат примерить реплики традиционных костюмов и сфотографироваться в них.

С 19:00 до 22:00 одновременно работают 6 площадок для взрослых:

- фотозона «Дамы эпохи» на выставке «Уральское чудо. Чугунное кружево»;

- мастер-класс по изготовлению закладок с изображением насекомых «О чем расскажет крыло насекомого»;

- мастер-класс по изготовлению шкатулки из пластилина с имитацией поделочных камней «Малахитовая шкатулка»;

- квест «Загадки Петра I»;

- игра «Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве ранних кочевников»;

- рассылка музейных открыток «Пост-кроссинг».

И в это же время будут действовать четыре интерактивных площадки для детей:

- изготовление детского музыкального инструмента – барабанки (украшается росписью);

- плетение в технике «дерганье на пальцах»;

- изготовление кукол на щепках в башкирской юрте и текстильных кукол в русской избе;

- ткачество на ткацком станке.

Кроме того, с 19 до 20 часов, а потом с 21 до 22 пройдут три мероприятия:

- тематические экскурсии и мастер-класс по изготовлению брелоков из полимерной глины на выставке «Уральское чудо. Чугунное кружево»;

- интерактивная экскурсия «Тайны старого города»;

- костюмированный квес «Путешествие на поезде времени».

А в 22:00 на открытой площадке исторического музея посетителей ждет 3D-мэппинг. Они сравнят кадры старого Челябинска с тем, что есть сейчас.

МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ

Адрес: Челябинск, ул. Труда, 92а + пл. Революции, 1

Цена билета: 200 рублей на все площадки

График работы: с 12:00 до 23:30

Афиша в музее на 21 мая 2022 года планируется обширная. При этом на каждое мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться. В картинной галерее мероприятия разделятся на два зала. На выставке «Книга Квест» запланированы:

12:00 – 13:00 – пальчиковое рисование для самых маленьких «Весёлые осьминожки»;

13:30 –15:00 – мастер-класс по созданию игрушки из меховых шариков «Пушистые зверята»;

16:00 – 17:30 – мастер-класс по мокрому валянию «Бусы из шерсти»;

20:00 – 21:00 – мастер-класс по созданию макраме в стиле Бохо «Сказочный ангел»;

21:30 – 22:30 – занятие по акварельному скетчингу «Книжная иллюстрация».

На постоянной экспозиции планируются лекции и проекты:

14:00 – 15:00 – лекция по атрибуции «Тайна картины. Атрибуция портретов графинь Бобринских кисти Манизера и О’Коннель»;

16:00 – 17:30 – быстрые наброски «Рисунок с натуры»; 18:00 – 19:30 – лекция-концерт «Утаенная любовь Пушкина. Донжуанский список поэта и таинственная NN» с участием студентов народной артистки Натальи Заварзиной;

20:00 – 21:00 - проект с включениями музыки и поэзии «Три чуда в искусстве. Италия»;

22:00 - 23:30 – проект «Искусство для неискушенных», арт-медиация с искусствоведом.

У музея изобразительных искусств первая часть мероприятия пройдет на улице у музея:

9:00 – 17:00 – арт-завтраки в рестобаре Kamakura;

12:00 – 15:00 – конкурс детского рисунка и рисунка на асфальте «Я люблю музей»;

12:00 - 18:30 – выставка детского рисунка «С праздником, музей!»; 15:00 – 16:30 – открытая лекция «Челябинск. Архитектура уездного города и областного центра ХХ века» в летней веранде ресторана Kamakura.

А вторая – уже внутри:

14:00 – 16:00 – вернисаж выставки «Хронология чувств. Легенды советской парфюмерии» и кураторская экскурсия по ней; 16:00 – 17:30 – лекция-дегустация от парфюмерного эксперта;

18:00 – 19:30 - лекция «Винтаж сегодня» от стилиста;

– игра-путешествие «Загадки уральского сфинкса»;

20:00 – 21:30 – мастер-класс по анимации в технике передвижка «Ароманимация»;

– мастер-класс по изготовлению уникальной парфюмерной композиции;

22:00 – 23:30 – мастер-класс по изготовлению уникальной парфюмерной композиции – почти комедия «В Москву — разгонять тоску» от молодежного театра.

МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Адрес: Челябинск, ул. Кирова, 116

Цена билета: бесплатно

График работы: с 19:00

В «Ночь музеев» молодежный театр не будет проводить выставки и экскурсии. Зато устроит паблик-ток «Островский. 199 лет. Зачем нам это?». Главные режиссеры молодежного и камерного театров, а также преподаватель ЧелГУ обсудят секреты драматурга и то, чем его творчество так цепляет аудиторию. Попасть туда можно по предварительной регистрации.

ТЕАТР «МАНЕКЕН»

Адрес: Челябинск, ул. Сони Кривой, 79а

Цена билета: бесплатно

График работы: с 22:00 до 01:00

В субботу в честь "Ночи музеев" пройдет серия аудиопроменадов «Человек в театре». Группа в 18 человек наденет наушники и побродит по театру «Манекен» в поисках ответа на вопрос, какова природе человека. Театральный марафон начнется в 22, 23 и 00 часов. Нужно предварительно записаться.

ТЕАТР КУКОЛ

Адрес: Челябинск, ул. Кирова, 8

Цена билета: бесплатно

График работы: с 16:00 до 23:00

Посетителей театра кукол проведут в пошивочный, бутафорский, столярный и костюмерный цеха. Они впервые окажутся по другую сторону сцены и увидят зрительный зал глазами артистов. Всего наберут 5 групп по 15 человек. Экскурсии для них проведут с 16 до 17 часов, с 17:30 до 18:30, с 19 до 20, с 20:30 до 21:30 и с 22 до 23. Регистрация в группе «ВКонтакте».

МАГНИТОГОРСКАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

Адрес: Челябинск, ул. газеты Правда, 12

Цена билета: от 80 рублей

График работы: с 18:00 до 23:59

Жителей и гостей Магнитогорска приглашают на кулебяку. В качестве пирога — музей, в качестве начинки — зрелищные мероприятия. Посетителям покажут бытующие в народе поэзию, музыку, театр, танец, а также обычаи, знания и навыки, признанные людьми в качестве культурного наследия.

ЗАПОВЕДНИК «АРКАИМ»

Адрес: Брединский район, пос. Аркаим

Цена билета: бесплатно

График работы: с 10:00 до 00:00

Афиша «Ночи в музее» в Аркаиме тоже распланирована на всю субботу 21 мая 2022 года:

10:00 – 13:00 – экскурсия «35 лет в Аркаимской долине: по следам археологов»;

12:00 – 13:00 – мастер-класс по плетению браслетов из крапивы;

14:00 – 15:00 – квест «Дорогами прошлого»;

16:00 – 17:00 – мастер-класс по изготовлению циновки;

18:00 – 19:00 – концерт Павла Пиковского;

20:00 – 20:30 – открытие выставки «Аркаим в творчестве Разбойникова» и его публичная лекция;

20:30 - 21:00 – публичная лекция кандидата исторических наук Здановича «Все начиналось так…»;

21:00 - 21:40 – перформанс-мистерия о тайных закоулках нашей души;

21:45 - 00:00 – открытие обновленной экспозиции музея.

МИАССКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Адрес: Миасс, ул. Пушкина, 8.

Цена билета: 200 рублей, школьникам и многодетным – 100 рублей, действует Пушкинская карта

График работы: с 18:00 до 00:00

В течение шести часов Миасский краеведческий музей будет развлекать посетителей. В программе:

- танцевальные хиты 70-х и 80-х;

- хореографический перформанс, где гости научатся танцевать средневековый гороховый бранль, польку-серпантин, твист и хип-хоп;

- казачьи романсы в исполнении заслуженного коллектива Челябинской области;

- мастер-класс по лепке из глины (с собой унесете фигурки лошадок);

- интерактивный спектакль для детей по русской народной сказке «Колобок». Детей научат рисовать декорации, озвучивать животных и играть на гуслях, балалайке, свирели и рубели;

- дуэльное фехтование мечами, саблями и шпагами;

- историческая реконструкция кочевников из 10 века с их бытом и ремеслами;

- застольные песни, уральские угощения, настольные игры и семейные истории;

- мастер-класс по катанию свечей из вощины с травами;

- интерактивное погружение в традиции сибирского шаманизма и мастер-класс по созданию оберега;

- винтажные танцы, в числе которых вальсы, тустепы, кадрили и контрдансы;

- мастер-класс по созданию брошей с розой из лент.

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