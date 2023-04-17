День защиты детей 1 июня 2023 в Челябинске: афиша, как пройдет праздник

В этом году программа продлится до 19 часов, чтобы даже после работы родители могли куда-нибудь сходить с детьми Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В 2023 году День защиты детей в Челябинске выпадает на четверг. Это не красный день календаря, поэтому родители будут работать. Программа мероприятий пока не готова, но в прошлом году она началась с самого утра и длилась до 19 часов. Публикуем афишу на 1 июня, которая была в Челябинске.

В Саду Победы праздник стартовал в 10:00. С 10 до 13 часов на центральной аллее детей учили расписывать пряники. Также в программе:

- торжественное открытие «Трудового лета»;

- детская игровая программа с аниматорами;

- выступление творческих коллективов района;

- семейные «Веселые старты»;

- выставка медицинских учреждений города;

- консультации врачей и передвижной флюорограф.

В это же время на набережной реки Миасс начался «Праздник детства». В арт-сквере выступили участники шоу «Голос.Дети» и городские творческие коллективы. Здесь же состоялся танцевальный баттл, викторина и другие конкурсы. Кроме этого, планировали бесплатные развлечения: аквагрим, катание на пони, шоу мыльных пузырей, шоу сахарной ваты и аниматоров.

Афиша на День защиты детей подразумевает и развлечения в парке «Металлург». В доме «Аквариум» устроили робототехническую выставку, запуск ракет, создание самолетиков, сбор модели робота и покажут, на что способны VR-очки.

В 10:00 и 11:00 в центральной библиотеке Пушкина запланировали акцию «Бульвар читающего детства», в библиотеке № 19 — развлекательно-игровую программу «Читающее детство», в № 27 - экологический урок «Земля наш общий дом». Кроме того, в 11 часов в первой библиотеке устроили дворовой флэшмоб «БиблиоДэнс».

В 10:30 ДК "Бригантина" устраиваили квест-игру, посвященную Дню защиты детей.

В городском саду Пушкина в 11:00 проводили бесплатные мастер-классы по росписи имбирных пряников. Дети сами покрывала лакомства глазурью, а организаторы упаковали их творчество в красивые коробки, чтобы родители забрали это с собой.

Также в 11 утра в центре культуры и досуга театра современного танца провели «Творческое лето». С детьми танцевали, играли, рисовали мелками на асфальте и устроили мастер-класс по моде и аквагриму, провели уроки вежливости и правильной речи.

Афиша: Камерный театр

С 11 до 20 часов в камерном театре прошла первая выставка-ярмарка кукол. На open-call «Кукла club» приглашали семьи с детьми, коллекционеров антикварных кукол и мастеров-изготовителей.

— Надеемся, что на выставке будет представлено все богатство кукольного мира. Куклы же бывают очень разные: из керамики, пряжи, ткани, железа, глины, пластика. Плюс к этому, подключатся коллекционеры, и посетители смогут увидеть фарфоровых, интерьерных кукол, игрушки советского периода и даже какие-то раритеты, - прокомментировал директор камерного театра Илья Коломейский.

С 12:00 до 19:00 в спортивном корпусе ДПШ на Алом поле прошел"Кубок Леброшки". Это баскетбольные соревнования среди детей от 8 до 10 лет. Поучаствовали в них уже не получится, но можно было поболеть за юных спортсменов.

В полдень в пушкинской библиотеке состоялась встреча «4 книги – 4 страны: европейский тур Петра 1 в литературе» в клубе «Книжник», а в горсаду пройдет игротека «Вас ждут приключения на Острове Чтения». В 16-й библиотеке в это время начнется праздник «Улыбнись, планета! В объективе ЛЕТО!».

С 12 до 14 часов в челябинском зоопарке пройдет ежегодный городской детский праздник читательских удовольствий «Летнее чтение на все настроения!». В программе запланированы книжная эстафета, литературные классики, спектакли и мастер-классы. А в 14:00 зрителям покажут кормление животных.

В библиотеке № 10 в 12:30 пройдет экскурсия «Будь в тренде, читай!».

С 14 до 17 часов в 14-й библиотеке запланирован мастер-класс «Солнечная улыбка» по изготовлению аппликации из бумаги и картона.

В 15:00 в клубе «Шершни» пройдет праздник «Здравствуй, солнечное лето!», где также проведут детскую игровую программу, мастер-класс и будут рисовать на асфальте.

С 15 часов в 8-й библиотеке состоится встреча в шахматном клубе «Четырёх коней», в 29-ой мастер-класс «Здравствуй, солнечное лето». А на площадке перед РЦ «Аврора» можно присоединиться к фестивалю книги «Район читающий».

А вот в 16:00 начнется целый фестиваль «Город детства». Он пройдет в парке Гагарина и продлится до 19 часов. Гостей ждет выступление творческих коллективов, ходулистов театра «Манекен» и фокусников. Вместе с детьми поставят научные опыты и проведут их в архитектурную мастерскую. В программе квест на тему Древнего мира и динозавров и шоу мыльных пузырей.

В 17:00 ДК «Новосинеглазово» устроит свой праздник детства. Там будут:

- игры;

- цирковое шоу;

- мастер-классы;

- конкурс рисунка на асфальте.

Закрывают афишу на День защиты детей мероприятие с 17:30 до 19:00 в Саду Победы: на площадке у Ангела Мира пройдет «Пересменка». Она подразумевает мастер-классы по робототехнике и дизайну и игры.

В 17:30 в 16-й библиотеке клуб ЗОЖ Fit and book устроит тренировку в стиле зумба и пилатес.

Кроме того, запланированы программы и в других библиотеках:

- у Мамина-Сибиряка - «Что за чудо эти сказки»;

- в № 23 «Герои детских книг»;

- № 24 «Загадки тридевятого царства»;

- в № 31 - «Детство – яркая планета»;

- в № 12 - мастер-класс «Там, на неведомых дорожках…»;

- в № 6 - «Вместе весело играем, лето красное встречаем!»;

- в № 9 - «Лето с книгой».

Завершится День защиты детей-2023 в Челябинске — подсветкой на телебашне. Челябинский ОРТПЦ запустит шары и салюты по экрану сооружения с 23 часов.

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