День России в Челябинске 2023: программа мероприятий на 12 июня, куда сходить

Праздновать День России в Челябинске начнут еще в пятницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

День России проходит 12 июня. В 2023 году праздник выпадает на понедельник, благодаря чему рабочая неделя будет короче – это день выходной. В администрации города рассказали, что ждет жителей в День России 2023 в Челябинске.

Первые мероприятия уже начались. В Центральном парке культуры и отдыха им. Гагарина открылась фотовыставка «Россия – это мы». Фотографии посвящены значимым событиям Южного Урала и людям разных профессий. Посетители могут увидеть кадры, рассказывающие о врачах Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, художниках из детской школы искусств, будущих штурманах авиации, дирижере Челябинского симфонического оркестра, спортсменах. Фотографии показывают собирательный образ города. Выставка будет работать 2 месяца: июнь и июль.

В пятницу, 9 июня, всех желающих приглашает на праздник клуб «Шершни». Мероприятия запланированы в микрорайоне Шершни, по улице Центральной, 3а. В 17:00 там проводят творческий мастер-класс «России с любовью», после чего для горожан устраивают концертную программу.

В сам День России массовые мероприятия начнутся в полдень. Они будут проходить в трех парках Челябинска.

В парке Гагарина с 11:00 развернут площадку под открытым небом, где различные мастера презентуют свои работы и покажут мастер-классы для взрослых и детей. Конечно, никакой праздник не обходится без фотозон и розыгрышей.

Уже в 14:00 на сцене парка начнется концертная программа и выступления ведущих коллективов области. По традиции будет развернут главный символ праздника – гигантский флаг России. На празднике будут и ходулисты с флагами страны, большие ростовые куклы, викторины и подарки.

Горсад им. Пушкина ждет горожан на праздник в 12:00. Здесь также будет праздничная программа с южноуральскими творческими коллективами, а дополнять атмосферу будут аниматоры, различные мастер-классы.

Сад Победы тоже не оставит жителей Тракторозаводского района без праздника. Помимо запланированной концертной программы юным зрителям покажут кукольный спектакль «Гуси-лебеди». Веселить гостей будут ростовые куклы и ходулисты. Праздничная программа начнется в 12:00.

Программа всех мероприятий на День России 2023 в Челябинске пока дорабатывается. Мы будем следить за обновлениями.

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