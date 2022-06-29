«Мышцы срезали до кости из-за ожогов»: магнитогорца придавило 16-тонным листом раскаленного металла, но он выжил и написал об этом книгу

Иван Креслов рассказал в книге о своей жизни и пути к просветлению. Фото: страница героя в соцсетях

13 лет назад жителя Магнитогорска Челябинской области придавило 16-тонным листом раскаленного металла. Все случилось на комбинате, Ивана Креслова из-под раската вытащили коллеги. Мужчина выжил и прошел невероятно тяжелую реабилитацию, а теперь выпустил книгу обо всем, что пережил. Сам Иван говорит, что травма поставила его на путь просветления. КП-Челябинск рассказывает эту удивительную историю.

16 ТОНН МЕТАЛЛА СБИЛО С НОГ

Ивану Креслову было 25 лет, когда он трудился в горячем цехе на Магнитогорском металлургическом комбинате. Очередной рабочий день не предвещал беды, но в какой-то момент все пошло не по плану.

— Шел рабочий процесс, и я как раз находился на участке, где был раскаленный металл. В итоге 16-тонный лист наехал на меня и сбил с ног, — вспоминает Иван. — Коллеги заметили вовремя, оперативно сработали и спасли меня. Я бесконечно рад этому.

А потом начался сложный путь лечения и восстановления. Он был тяжелым не только для Ивана, но и для его родных, а также для врачей, которые творили невозможное. Буквально со следующего дня после происшествия, началась череда операций. Из-за ожогов в некоторых местах Ивану срезали мышцы, частично вырубали кости.

Восстановление было непростым, но теперь Иван живет здоровым и счастливым Фото: страница героя в соцсетях

«ЭТО БЫЛ ПУТЬ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ»

С перебинтованными открытыми ранами мужчина лежал около трех месяцев, и это постоянно сопровождалось кровопотерями и различными заболеваниями. Полное лечение заняло целый год.

— Это был мой путь к просветлению. В то время я очень много размышлял бессонными ночами, о многом вспоминал и думал. Да, было больно, было непросто. Это даже болью не назовешь, это было что-то сильнее.

Такой жизненный опыт помог Ивану не только переосмыслить все вокруг, но и написать книгу. Однажды он спросил у друга, что можно почитать. На что товарищ в шутку ответил: «Почитай свою книгу». Как ни странно, после этих слов Иван действительно взялся за дело и выпустил свое произведение: «Будь лучше, достигай невозможного».

— Книга построена на моей автобиографии. Там описывается мое детство, служба в армии, повествование идет в литературном стиле. Описывается и момент моей травмы, конечно, и период реабилитации.

Так выглядит обложка книги. Фото: страница героя в соцсетях

ПОСЛЕ ТРАВМЫ ЖИЗНЬ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ

Иван выпустил книгу в небольшом печатном тираже, раздал несколько экземпляров друзьям, и еще несколько штук разнес по библиотекам. Одна, например, лежит в санатории «Металлург», в городе Ессентуки. Мужчина отдыхал там и решил в подарок оставить свое детище.

Сейчас произведение доступно в цифровых книжных магазинах ЛитРес и «Ридеро». А недавно книга появилась в аудиоформате, так что теперь ее можно и послушать.

Иван ведет и популяризует здоровый образ жизни. Фото: страница героя в соцсетях

Иван признался, что после пережитой травмы, стал вести активную общественную жизнь. Сейчас он популяризует спорта в Магнитогорске, помогает детям-сиротам, оказывает спонсорскую помощь детсадам, является постоянным донором крови и занимается многими другими добрыми делами.

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