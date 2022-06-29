Такой ЗОЖ нам нужен: движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» набирает обороты

Проекты популярного на Южном Урале оздоровительного движения собирают все больше участников. Фото: https://vk.link/begi74

На лесных дорожках, спортивных площадках и даже городских улицах все чаще можно встретить мужчин и женщин, которые занимаются скандинавской ходьбой. Шагают поодиночке, но чаще целыми группами. А еще тех, кто выполняет физические упражнения, тренируя свое тело, свой организм. Как правило, под руководством опытных инструкторов.

Руководитель Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков подчеркивает значимость, важность занятий именно под руководством опытных специалистов.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

— Наши проекты, направленные на привлечение к здоровому, активному образу жизни, физической культуре, спорту, привлекают людей всех поколений. И здесь важен именно грамотный подход. Те или иные двигательные активности должны приносить пользу и эффект, не вредить, а приносить пользу здоровью. Реабилитация, профилактика, оздоровление, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение людей в сферу спорта, физической культуры – это главные задачи проекта, которые успешно реализуются. Отмечу, что все занятия, тренировки, обучающие лекции, семинары для участников проводятся бесплатно, — подчеркивает Владислав Пидуков.

Занятия в парковой зоне, на свежем воздухе особенно полезны. Фото: https://vk.link/begi74

Проекты «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» в областном центре, в Сосновском, Красноармейском, Каслинском районах, Копейском и Озерском городских округах собирали и собирают сотни любителей здорового, активного образа жизни. Это целый ряд оздоровительных направлений, таких, как «Беги за мной», «Активное долголетие: 55+», «PROстоSPORT», «СпортЛАНДИЯ», «Осенний батл», «Активность. Коммуникация. Долголетие», «Семейная гостиная».

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

— За четыре года работы мы доказали и доказываем эффективность своей деятельности. Работа в рамках президентских, губернаторских, муниципальных грантов, восьмого социального и благотворительного конкурса «ОМК- Партнерство» . «ОМК-партнерство» идет по многим направлениям и охватывает все слои населения. Разработан и реализуется график занятий, тренировок, проведения Спартакиад, конкурсов, мероприятий по гражданскому спортивно-патриотическому воспитанию, мероприятия спортивно-зрелищной направленности, подвижные игры, игровые виды спорта, мастер классы. Вся подробная информация и расписание занятий публикуется на интернет-площадках движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный». Важно и то, что к проведению занятий, семинаров, лекций на тему ЗОЖ, физической культуры, сохранения здоровья, правильного питания мы привлекаем ведущих специалистов региона. Люди всех поколений должны знать и понимать свой организм, правильно, грамотно заниматься теми или иными активностями, и мы в этом им всегда помогаем, - подчеркивает Владислав Пидуков.

Физическая культура и спорт, активный, здоровый образ жизни - главные цели проекта. Фото: https://vk.link/begi74

Так, недавно в рамках социально значимого проекта «Активное долголетие: 55+» прошла образовательная встреча по вопросам укрепления и поддержания здоровья людей старшего возраста. Эксперт проекта, врач-эндокринолог Евгения Пальченко затронула важную и полезную тему: «Фактор питания как основа долголетия». На встрече речь шла о правильном, рациональном питании, режиме питания, о вредных и полезных продуктах, профилактике эндокринных заболеваний и возможных путях лечения при выявленном дисбалансе в организме.

По словам Владислава Пидукова беседа и диалог получились очень продуктивным. Врач ответила на все интересующие вопросы. А после образовательной встречи все участники приняли участие в физкультурных занятиях по оздоровительной гимнастике.

Проекты движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» доступны для всех возрастов. Фото: https://vk.link/begi74

С ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Отметим, что недавно проект движения «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» "МЫнаСПОРТЕ" стал победителем конкурса Президентских грантов. Проект будет реализовываться в Каслинском районе на базе МОУ «Багарякская СОШ». Здесь к занятиям физической культурой и спортом, к занятиям по патриотическому воспитанию будут привлечены не менее 140 детей и подростков из 17 сельских поселений Каслинского муниципального района. Цель проекта – «приобщение детей и молодежи к массовому спорту, укрепление здоровья, снижение уровня негативного поведения в социальной среде, а также улучшения и совершенствования физкультурно-спортивной работы по месту жительства». К примеру, в рамках проекта пройдут выездные мастер-классы по фланкировке, стрельбе из лука, сборке и разборке автомата, строевой подготовке. Также будут проходить лекции и беседы по здоровому образу жизни, здоровому питанию, профилактике табакокурения и алкоголя, контролю здоровья с применением активных и интерактивных методов. Три раза в неделю будут проводиться дополнительные полуторачасовые внеурочные занятия по игровым видам спорта, силовому фитнесу, гиревому спорту, велоспорту и ВФСК «Готов к труду и обороне». В зимний период времени для школьников будут организованы занятия по лыжному спорту и скандинавской ходьбе. Список мероприятий довольно обширный. Кульминацией проекта станет проведение в поселке в июне будущего года спортивно-зрелищного мероприятия для объединения и общей коммуникации среди школьников сельских — спортивный праздник «Патриотическое многоборье».

Воспитательная работа, занятия физкультурой и спортом - одни из главных составляющих проектов движения. Фото https://vk.link/begi74

— Проведение такого комплекса мероприятий в небольших муниципальных образованиях, сельских поселениях очень важный аспект работы проекта, который будет продолжаться практически на протяжении всего года, — отметил Владислав Пидуков. Тем более, что к этой работе будут привлечены ведущие тренеры, специалисты по каждому направлению.

На традиционных фестивалях движения представлены самые различные зоны активности. Фото: https://vk.link/begi74

КСТАТИ

В конце июля (третья суббота месяца) движение «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» проведет в Челябинске на площадке парка Сад Победы традиционный фестиваль ЗОЖ — «Здоровое поколение», где соберутся участники всех возрастов и всех направлений проекта. В программе будут спортивные состязания, конкурсы, викторины, концертная программа, мастер-классы, для всех желающих традиционная полевая кухня. Для победителей и призеров – ценные призы, поощрительные подарки и грамоты.

Фестиваль традиционно собирает сотни участников.

Победителей и призеров фестивалей получают заслуженные награды. Фото: https://vk.link/begi74

ДЛЯ СПРАВКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОЕКТА — 8-982-363-51-32, пишите на vladpetuhov-2001@mail.ru

Страница группы ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru