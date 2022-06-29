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Общество29 июня 2022 6:53

Такой ЗОЖ нам нужен: движение «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» набирает обороты

Проекты популярного на Южном Урале оздоровительного движения собирают все больше участников
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Проекты популярного на Южном Урале оздоровительного движения собирают все больше участников. Фото: https://vk.link/begi74

Проекты популярного на Южном Урале оздоровительного движения собирают все больше участников. Фото: https://vk.link/begi74

На лесных дорожках, спортивных площадках и даже городских улицах все чаще можно встретить мужчин и женщин, которые занимаются скандинавской ходьбой. Шагают поодиночке, но чаще целыми группами. А еще тех, кто выполняет физические упражнения, тренируя свое тело, свой организм. Как правило, под руководством опытных инструкторов.

Руководитель Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков подчеркивает значимость, важность занятий именно под руководством опытных специалистов.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

— Наши проекты, направленные на привлечение к здоровому, активному образу жизни, физической культуре, спорту, привлекают людей всех поколений. И здесь важен именно грамотный подход. Те или иные двигательные активности должны приносить пользу и эффект, не вредить, а приносить пользу здоровью. Реабилитация, профилактика, оздоровление, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение людей в сферу спорта, физической культуры – это главные задачи проекта, которые успешно реализуются. Отмечу, что все занятия, тренировки, обучающие лекции, семинары для участников проводятся бесплатно, — подчеркивает Владислав Пидуков.

Занятия в парковой зоне, на свежем воздухе особенно полезны. Фото: https://vk.link/begi74

Занятия в парковой зоне, на свежем воздухе особенно полезны. Фото: https://vk.link/begi74

Проекты «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» в областном центре, в Сосновском, Красноармейском, Каслинском районах, Копейском и Озерском городских округах собирали и собирают сотни любителей здорового, активного образа жизни. Это целый ряд оздоровительных направлений, таких, как «Беги за мной», «Активное долголетие: 55+», «PROстоSPORT», «СпортЛАНДИЯ», «Осенний батл», «Активность. Коммуникация. Долголетие», «Семейная гостиная».

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

— За четыре года работы мы доказали и доказываем эффективность своей деятельности. Работа в рамках президентских, губернаторских, муниципальных грантов, восьмого социального и благотворительного конкурса «ОМК- Партнерство» . «ОМК-партнерство» идет по многим направлениям и охватывает все слои населения. Разработан и реализуется график занятий, тренировок, проведения Спартакиад, конкурсов, мероприятий по гражданскому спортивно-патриотическому воспитанию, мероприятия спортивно-зрелищной направленности, подвижные игры, игровые виды спорта, мастер классы. Вся подробная информация и расписание занятий публикуется на интернет-площадках движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный». Важно и то, что к проведению занятий, семинаров, лекций на тему ЗОЖ, физической культуры, сохранения здоровья, правильного питания мы привлекаем ведущих специалистов региона. Люди всех поколений должны знать и понимать свой организм, правильно, грамотно заниматься теми или иными активностями, и мы в этом им всегда помогаем, - подчеркивает Владислав Пидуков.

Физическая культура и спорт, активный, здоровый образ жизни - главные цели проекта. Фото: https://vk.link/begi74

Физическая культура и спорт, активный, здоровый образ жизни - главные цели проекта. Фото: https://vk.link/begi74

Так, недавно в рамках социально значимого проекта «Активное долголетие: 55+» прошла образовательная встреча по вопросам укрепления и поддержания здоровья людей старшего возраста. Эксперт проекта, врач-эндокринолог Евгения Пальченко затронула важную и полезную тему: «Фактор питания как основа долголетия». На встрече речь шла о правильном, рациональном питании, режиме питания, о вредных и полезных продуктах, профилактике эндокринных заболеваний и возможных путях лечения при выявленном дисбалансе в организме.

По словам Владислава Пидукова беседа и диалог получились очень продуктивным. Врач ответила на все интересующие вопросы. А после образовательной встречи все участники приняли участие в физкультурных занятиях по оздоровительной гимнастике.

Проекты движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» доступны для всех возрастов. Фото: https://vk.link/begi74

Проекты движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» доступны для всех возрастов. Фото: https://vk.link/begi74

С ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ

Отметим, что недавно проект движения «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» "МЫнаСПОРТЕ" стал победителем конкурса Президентских грантов. Проект будет реализовываться в Каслинском районе на базе МОУ «Багарякская СОШ». Здесь к занятиям физической культурой и спортом, к занятиям по патриотическому воспитанию будут привлечены не менее 140 детей и подростков из 17 сельских поселений Каслинского муниципального района. Цель проекта – «приобщение детей и молодежи к массовому спорту, укрепление здоровья, снижение уровня негативного поведения в социальной среде, а также улучшения и совершенствования физкультурно-спортивной работы по месту жительства». К примеру, в рамках проекта пройдут выездные мастер-классы по фланкировке, стрельбе из лука, сборке и разборке автомата, строевой подготовке. Также будут проходить лекции и беседы по здоровому образу жизни, здоровому питанию, профилактике табакокурения и алкоголя, контролю здоровья с применением активных и интерактивных методов. Три раза в неделю будут проводиться дополнительные полуторачасовые внеурочные занятия по игровым видам спорта, силовому фитнесу, гиревому спорту, велоспорту и ВФСК «Готов к труду и обороне». В зимний период времени для школьников будут организованы занятия по лыжному спорту и скандинавской ходьбе. Список мероприятий довольно обширный. Кульминацией проекта станет проведение в поселке в июне будущего года спортивно-зрелищного мероприятия для объединения и общей коммуникации среди школьников сельских — спортивный праздник «Патриотическое многоборье».

Воспитательная работа, занятия физкультурой и спортом - одни из главных составляющих проектов движения. Фото https://vk.link/begi74

Воспитательная работа, занятия физкультурой и спортом - одни из главных составляющих проектов движения. Фото https://vk.link/begi74

— Проведение такого комплекса мероприятий в небольших муниципальных образованиях, сельских поселениях очень важный аспект работы проекта, который будет продолжаться практически на протяжении всего года, — отметил Владислав Пидуков. Тем более, что к этой работе будут привлечены ведущие тренеры, специалисты по каждому направлению.

На традиционных фестивалях движения представлены самые различные зоны активности. Фото: https://vk.link/begi74

На традиционных фестивалях движения представлены самые различные зоны активности. Фото: https://vk.link/begi74

КСТАТИ

В конце июля (третья суббота месяца) движение «Челябинск здоровый - Челябинск успешный» проведет в Челябинске на площадке парка Сад Победы традиционный фестиваль ЗОЖ — «Здоровое поколение», где соберутся участники всех возрастов и всех направлений проекта. В программе будут спортивные состязания, конкурсы, викторины, концертная программа, мастер-классы, для всех желающих традиционная полевая кухня. Для победителей и призеров – ценные призы, поощрительные подарки и грамоты.

Фестиваль традиционно собирает сотни участников.

Победителей и призеров фестивалей получают заслуженные награды. Фото: https://vk.link/begi74

Победителей и призеров фестивалей получают заслуженные награды. Фото: https://vk.link/begi74

ДЛЯ СПРАВКИ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПРОЕКТА — 8-982-363-51-32, пишите на vladpetuhov-2001@mail.ru

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