В Челябинске экстренно прооперировали девочку, у которой выпали хрусталики из глаз

Офтальмологи прооперировали сразу оба глаза ребенка. Фото: ЧОДКБ

В Челябинске врачам пришлось экстренно оперировать ребенка с уникальным заболеванием. Девочка родилась с аномальным строение глаз, а в возрасте полутора лет получила необычную травму — выпадение хрусталиков.

Офтальмологи Челябинской областной детской клинической больницы назвали случай малышки очень необычным. Они следили за пациенткой почти с самого рождения. Дело в том, что девочка появилась на свет с глаукомой и хрусталиками нестандартной шаровидной формы.

Глаукому в самом раннем возрасте прооперировали, а с дальнейшим лечением решили повременить. Врачи хотели подождать, пока малышка подрастет и научится говорить. Девочке планировали показать таблицу для проверки зрения, чтобы оценить, насколько хорошо она видит, и разработать стратегию лечения. Но планам медиков не суждено было сбыться.

Девочка упала, как это часто происходит с детьми, делающими первые шаги. От резкого движения ее нетипичные хрусталики, которым полагалось бы оставаться позади зрачков, выпали сквозь них в переднюю камеру глаза.

— Они вывихнулись в виде круглых прозрачных шаров, которые «лежали» на радужке, создавая для малышки ужасный зрительный дискомфорт и болевой синдром, — объяснила хирург-офтальмолог ЧОДКБ Анна Караваева.

В силу возраста девочка не могла объяснить родителям, что с ней, только металась и старалась не открывать глаза. Встревоженные родители обратились к врачам, дочку срочно госпитализировали.

«Сбежавшие» с своего законного места хрусталики удалили из глаз ребенка. Деликатное и чреватое осложнениями вмешательство прошло благополучно. Сейчас девочку с матерью уже выписали из больницы домой.

— Мама отмечает изменения в лучшую сторону в поведении ребенка. Пропало беспокойство, капризность, ребенок начал играть, — рассказала Анна Караваева.

Некоторое время девочке понадобится носить очки, которые заменяют хрусталики. В будущем маленькой челябинке предстоят новые операции. В глаза ей установят искусственные хрусталики — аналогичную процедуру проводят множеству больных при сильно выраженной катаракте.

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