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Общество30 июня 2022 3:00

Челябинцы предложили легализовать эвтаназию в России

Жители Челябинска ответили на вопрос, нужно ли сделать эвтаназию в России легальной
Сергей СОТНИКОВ
Сергей СОТНИКОВ
Опросили жителей Челябинска на улицах города

Опросили жителей Челябинска на улицах города

Эвтаназия зачастую становится предметом спора среди людей. Одни называют это убийством, а другие считают, что прекратить таким образом страдания человека — очень даже гуманно. Мы вышли на улицы Челябинска, чтобы спросить у горожан, нужно ли сделать эвтаназию легальной в России. Смотрите на видео, что получилось. Спойлер: ответы некоторых челябинцев повергли в шок.

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