Все еще нечего надеть? Челябинский стилист собрала 36 сочных комплектов на лето всего из 10 вещей

А вы достаточно смелые для таких образов на лето?

Капсула — это минимальное количество одежды, обуви и аксессуаров, из которых можно собрать максимальное количество образов. Их создают на лето, в отпуск и даже на работу. Ведь это невероятно удобный навык для тех, кому все время нечего надеть. Секреты по сбору капсулы в своей колонке раскрыла челябинский стилист Ольга Теплякова.

Не нужно уметь комбинировать вещи, если следовать 7 правилам стилиста

— Сегодня я соберу капсулу на лето в модном пространстве Dress Rus. Это будет 10 предметов, из которых я составлю, как минимум, 30 образов.

Для этого возьму:

- белые шорты;

- бежевые брюки;

- бежевый сарафан;

- черную вязаную майку;

- оранжевый кроп-топ;

- бирюзовую рубашку;

- белый свитшот;

- светлую футболку;

- черную рубашку с завязками;

- белую или бежевую сумку.

Обувь и аксессуары — моя собственность.

Шорты и майка базовых цветов сочетаются с любой обувью

Заметили, как в зависимости от цвета сумки и бейсболки меняется вайб образа?

Один сочный цвет — и все внимание приковано к вам!

А если этих сочных цвета два, вы становитесь королевой бала. Но не слишком ли это смело для вас?

ВОТ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ КАПСУЛЫ:

1. Определите два или три основных базовых цвета.

Это могут быть чёрный, белый или бежевый. Если капсула небольшая, то пусть все низы состоят из этих оттенков.

Универсальность платья-майки в том, что его можно носить как в элегантных босоножках, так и в удобных кедах

От того, как носить свитшот, зависит весь образ в целом

Лук с футболкой так же смотрится стильно и не заезженно

А вот три варианта, где в качестве верхнего слоя акцентная рубашка

2. Выберите один или два ярких оттенка, сочетание которых вам больше всего нравится.

Я взяла бирюзовый и оранжевый. С остальные базовыми оттенками они отлично сочетаются.

3. Возьмите три низа.

Длинное тёплое — брюки, что-то короткое — шорты, мини-юбку или юбку длины мини, а также платье-майку.

4. Добавьте к низам верха.

Два для нижнего слоя: это кроп-топ и майка. Два более закрытых: футболку и рубашку классического кроя. Нарядную атласную блузку и тёплую вещь: например, свитшот.

5. Подберите две сумки ваших цветов.

В идеале, одна должна быть базового оттенка, а вторая уже цветной. Желательно, чтобы они были разных форм.

Шикарный образ с красивой блузкой и шортами. Найдете, в чем отличия?

Хоть с базовой. хоть с яркой майкой смотрится стильно

6. Найдите подходящую обувь.

На лето достаточно трех видов: удобная закрытая, удобная открытая и на каблуке (босоножки или туфли). Цвета лучше брать базовые.

7. И, наконец, не забудьте про аксессуары.

Чем больше у вас украшений, тем больше получится создать комплектов.

А так выглядит вариант с брюками. Неужели бы такое не надели?

Даже не верится, что столько классных образов всего из 10 вещей

Легкий и теплый образы в одной и той же гамме

Что из этого вам понравилось больше всего?

— В чем преимущество таких капсул: это, однозначно, экономия. У вас мало вещей, но при этом огромное количество комплектов, в которые можно легко точечно добавлять новинки. Только представьте, сколько ещё образов появится, если я в эту капсулу добавлю футболку цвета фуксия, зеленые рубашку и босоножки или синий брючный костюм!

Сочно - прям как и нужно летом

Капсульный гардероб — это супер-решение для экономии времени и денег. Образы получаются красивые, стильные и идеальные. Ведь капсула для того и продумывается, чтобы потом можно было быстро выбирать одежду под настроение.

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