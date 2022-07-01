Больше медиков региону: Уральский медицинский колледж выпустил более 180 специалистов

186 выпускников Уральского медицинского колледжа получили дипломы. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

Медицина Челябинской области пополнилась почти двумя сотнями новых специалистов. 30 июня в гранд-отеле «Видгоф» студенты Уральского медицинского колледжа в красивых платьях и костюмах получили свои дипломы, но уже скоро молодые медсестры, фельдшеры и гигиенисты наденут белые халаты и приступят к работе в клиниках и больницах региона. «Комсомольская правда-Челябинск» побывала на выпускном и пообщалась с юными медиками и их преподавателями.

«ЗЕМСКИЕ ФЕЛЬДШЕРЫ» И УНИКАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИСТЫ

Этот выпуск уникален для УМК – впервые в истории колледжа дипломированными специалистами стали бывшие 11-классники, которые отлучились по специальности «Лечебное дело» за 3 года и 10 месяцев. Также есть выпускники, которые получили второй и даже третий диплом. Так, бывшие медицинские сестры и медицинские братья, также завершили ускоренное обучение и стали фельдшерами. Получили свои дипломы и бывшие 9-классники отделения «Сестринское дело», отучившиеся такой же срок, а также 11-классники, за 1 год и 10 месяцев получившие профессию гигиениста в направлении «Стоматология профилактическая». В этом году педагоги УМК выпустили более 180 готовых специалистов сферы здравоохранения. Ещё более 140 человек получат свои заслуженные дипломы в ноябре.

Директор УМК Олег Крылов: «Это наш вклад в систему здравоохранения региона». Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

— Это наш вклад в систему здравоохранения Челябинской области. Совсем скоро молодые, высококвалифицированные медсестры и фельдшеры выйдут на работу в лечебные учреждения региона. Есть договоренности с выпускниками, которые будут трудиться по программе «Земский фельдшер», некоторые вернутся в свои родные города, чтобы поднимать медицину там, – рассказал директор Уральского медицинского колледжа Олег Крылов. – К тому же мы выпустили ряд профессиональных гигиенистов стоматологических – таких специалистов в Челябинске готовит только наш колледж.

Как рассказала заведующая отделением «Лечебное дело» и «Стоматология профилактическая» УМК Екатерина Сазикова, пандемия задала высокую планку в медицинском образовании – ситуация показала, насколько региону необходимы хорошо подготовленные фельдшеры:

— Фельдшеры – это те, кто первыми спешат на помощь к детям и пожилым пациентам, помогает в экстренных и неотложных ситуациях. Поэтому важно, чтобы они были профессионалами своего дела. И перед нами стояла именно такая задача – обучить и воспитать таких специалистов. Думаю, мы с ней хорошо справились. Среди выпускников много отличников – 11 по специальности «Лечебное дело», и восемь студентов получили красные дипломы по специальности «Стоматология профилактическая».

Выпускной провели в гранд-отеле «Видгоф». Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

И ЦЕЛОГО ДИПЛОМА МАЛО

Во время учебы студенты Уральского медицинского колледжа проходили практику в лучших лечебных учреждениях и стоматологиях города: Челябинской областной клинической больнице, областном перинатальном центре, станции скорой медицинской помощи, клинических городских больницах, в том числе, детских, а также в крупных сетевых стоматологических клиниках и центрах.

— Моя дочь, получившая диплом гигиениста стоматологического, уже нашла себе работу, ее ждут после прохождения первичной аккредитации. Я безумно горжусь ей! Рада, что она отучилась в таком прекрасном колледже с такими профессиональными преподавателями, которые вложили в нее немало знаний, - поделилась эмоциями Алиса Карлова, мама выпускницы Миляны.

Каждый выпускник получил свой «билет» в будущее. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

Как рассказала Екатерина Сазикова, будущие специалисты хорошо зарекомендовали себя, и многим уже поступили предложения работы, а большинство и вовсе трудится еще со времен обучения. Правда, пока в должностях младшего медперсонала.

Впереди у ребят еще одно испытание. Перед тем, как приступить к непосредственной работе с пациентами, одного диплома мало. Даже красного. Новоявленным медикам нужно пройти первичную аккредитацию специалиста. Обычно учебные учреждения не заботятся об этом. УМК не только подготовил студентов к итоговой проверке знаний по госстандартам, но и дал возможность провести аккредитацию в стенах родного колледжа.

Много и отличников. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

— Аккредитацию проводят другие специалисты, а мы помогаем студентам к ней подготовиться, предоставляем помещение и оборудование. Наша задача – максимально качественно подготовить ребят, а родные стены, я уверен, только помогут, - говорит Олег Крылов.

Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

После аккредитации молодые медики смогут выйти на работу в отделения, поликлиники, оптики и аптеки - в зависимости от специализации. А те, кто, получив свидетельство о профессии рабочего, трудился со 2-3 курса в качестве младшей медсестры или санитара, смогут перейти на новые должности. Их уже с нетерпением ждут на работе.

Председатель ЧРО «Ассоциация медсестер России» Айна Михайлова рассказала, что выпускников ждут в больницах города. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

Как сказала в напутственном слове председатель Челябинского регионального отделения Ассоциации медсестер России Айна Михайлова, каждый медработник медицинского учреждения Челябинской области будет рад видеть юных выпускников Уральского медицинского колледжа:

— Вы получили огромную теоретическую и практическую базу. Мы готовы вам помочь в дальнейшем работе – ждем вас во всех медицинских учреждениях города.

Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

И неудивительно, что выпускников Уральского медицинского колледжа с радостью примут на работу. По словам преподавателя отделения «Сестринское дело» УМК Оксаны Гостевой, все ребята грамотные, знающие, умеющие добиваться своего.

— Ребята, на мой взгляд, в разы умнее, чем мы были в этом возрасте. Несмотря на то, что они совсем молодые – еще недавние школьники, очень подкованные и опытные, ведь многие манипуляции, инъекции мы отработали на фантомах на ура. Во многом благодаря современному оборудованию УМК.

«Я ПОСТУПИЛ НА ВОЕННОГО. И ОТЧИСЛИЛСЯ»

Сегодняшний выпускник «Лечебного дела» Анатолий Абаздрев – уже молодой фельдшер. Он вырос в семье военных, но для себя выбрал медицину.

— Медицина мне нравилась со школы, очень любил биологию, химию. Отец настаивал на военном училище, я даже поступил, но отчислился и пришел в Уральский медицинский колледж, - рассказывает Анатолий. – Мне все понравилось, с ребятами очень подружились. Сейчас я уже могу работать фельдшером, но решил учиться дальше. Пока выбрал узкую специализацию – травматологию, но у меня есть еще шесть лет, чтобы понять, каким врачом я хочу быть.

Для многих выпускников диплом - это трамплин к высшему медицинскому образованию. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

Также считает выпускник отделения «Стоматология профессиональная» Руслан Хазиев. Вот он как раз родился в семье медиков – его мама работает медсестрой уже 33 года!

— Я с детства хотел пойти в медицину. Сейчас уже могу работать ассистентом стоматолога или гигиенистом, но хочу быть врачом. Собираюсь в институт – впереди еще 5 лет учебы и два года ординатуры. Надеюсь, в вузе будут такие же классные преподаватели, – говорит Руслан.

Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

Но об этом всем студенты подумают завтра, а в день выпускного в красивых платьях и костюмах, окруженные растроганными родными и преподавателями, юные медики отпраздновали важный этап на вечере в гранд-отеле «Видгоф». Ребята получили свои билеты в жизнь – буквально: на входе их встречали настоящие стюардессы, выдавая каждому свой билет на «самолет».

Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

КАДРЫ ДЛЯ ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Почти две сотни выпускников – не предел для Уральского медицинского колледжа. По словам Олега Крылова, в этом году план по набору студентов по всем направлениям порядка 1000 человек. Только представьте, сколько новых специалистов после обучения выйдут в больницы города и региона!

Абитуриенты, поступающие на отделения «Лечебное дело» и «Сестринское дело» обязаны пройти психологическое тестирование. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

С каждым годом медицинские специальности становятся все популярнее среди челябинской молодежи. В ожидании наплыва студентов, УМК открыл новый корпус на Ярославской,1.

20 июня УМК открыл свои двери для абитуриентов – приемная кампания проходит в филиале на Курчатова, 9, а также в новом корпусе на Ярославской. Уже в сентябре здесь будут проходить занятия первокурсников, выпускников 9 класса.

Иногда студенты отрабатывают манипуляции друг на друге. Фото: пресс-служба Уральского медицинского колледжа

На базе учебного заведения откроется уникальный центр для подготовки среднего медицинского персонала, где можно будет пройти профессиональную переподготовку по востребованным специальностям, а также в дополнение к основной специальности освоить дополнительные: эстетическую косметологию, массаж, сестринское дело в косметологии.

Уральский медицинский колледж ждет будущих студентов по адресам Ярославская, 1 и Курчатова, 9 с 8:00 до 18:00. Более подробную информацию можно получить по телефонам 8 (351) 20- 200-60 или на сайте колледжа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru