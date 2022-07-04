«За массовый героизм и отвагу»: танковый полк из Челябинской области наградили орденом Жукова

Полк входит в 90-ю танковую дивизию и базируется в Чебаркуле. Фото: Андрей АБРАМОВ

Орден Жукова — одна из самых почетных наград Российской Федерации. Указом президента, впервые в новейшей истории, ее был удостоен 239-й гвардейский танковый полк, базирующийся в Чебаркуле. Ранее он уже стал «носителем» ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и других значимых наград.

— За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, — говорится в указе президента.

Изначально полк был сформирован как кавалерийский в 1941 году. Сейчас он входит в состав 90-й танковой дивизии, которая дислоцируется в Чебаркуле. Настоящая гордость Челябинской области. С почетным достижением личный состав поздравил губернатор Алексей Текслер.

— Танкисты-южноуральцы достойно и мужественно выполняют свой воинский долг, проявляют массовый героизм и стойкость в боевых действиях по защите нашей страны и ее суверенитета, с честью продолжают славные традиции уральского казачества и российского воинства, — отметил Алексей Текслер.

Также звания Героя Российской Федерации был удостоен командир полка полковник Иван Шиц. В своем обращении губернатор поздравил и его.

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