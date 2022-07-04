«Помог опыт спортивного программирования»: выпускник из Челябинска сдал ЕГЭ на 296 баллов

Геннадий Поляков. Фото: министерство образования Челябинской области

В Челябинской области подвели итоги Единого госэкзамена по информатике. Его сдавали 2,5 тыс. одиннадцатиклассников. Как сообщили в региональном министерстве образования и науки, восьмерым школьникам удалось не допустить в проверочных заданиях ни одной ошибки и набрать максимально возможные 100 баллов.

Пополнился и список 200-балльников. Геннадий Поляков из челябинского лицея №31 получил абсолютный результат и на ЕГЭ по информатике и на экзамене по математике профильного уровня. Вдобавок на ЕГЭ по русскому языку он набрал 96 баллов. Выпускник рассказал, что именно такие цели и ставил себе, когда готовился к тестам.

— Я уверен, что ЕГЭ — это везение, а везет тому, кто больше знает, — заметил Геннадий Поляков.

Одиннадцатиклассник признался, что к экзамену по информатике готовился только в школе. На уроках решал задания повышенной сложности, а дома лишних часов за учебниками не просиживал.

— Задания показались для меня очень простыми, ни одно не вызвало трудностей, — признался Геннадий. — Помог опыт спортивного программирования, которым я занимаюсь почти два года и постоянно участвую в олимпиадах. Выйдя с экзамена, я был уверен в 100 баллах и не особо волновался за результат. Я порадовался, конечно, результату, но впереди будет еще много нового, что мне придется познать.

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