Мама погибла сразу: в Москву из Донецка привезут раненого ребенка

Маленький Саша пережил пять операций. Фото: ЯЛантратова#ДОБРО / Telegram

На трехлетнего Сашу из Мариуполя невозможно смотреть без слез. На лице и голове у мальчишки много рваных ран, а еще у него черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки и два перелома. Но во время видеозвонка он старается улыбаться и с нетерпением ждет поездки в Москву. там ему предстоят новые операции и лечение.

В марте маленький Саша прятался от взрывов вместе с родителями в подвале дома в Мариуполе. Именно туда и прилетел боевой снаряд. Отец малыша получил осколочное ранение колена, а мама погибла сразу. Рядом с телом самого родного человека Саша провел двое суток под завалами, пока его не нашли военнослужащие ДНР.

За диагнозом «комбинированная минно-взрывная травма» скрываются многочисленные ранения. За жизнь малыша боролись в одной из больниц Донецка в отделении нейрохирургии. К счастью, малыш выжил, но предстоит еще большой объем работы. Папа мальчика просил помочь вывезти ребенка в Россию к лучшим врачам.

В самом Донецке рядом с маленьким Сашей находится депутат из Челябинска Иван Скиба. А за лечение мальчика поручилась депутат Госдумы от челябинской области Яна Лантратова. Она привлекла к помощи малыша председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Хубезова и заслуженного врача России Леонида Рошаля. С их помощью удалось организовать телемедконсультацию с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Сейчас Саша чувствует себя лучше – улыбается на камеру и машет. Но для этого пришлось сделать пять операций, и это еще не предел. Как только из ноги вытащат железный штифт, мальчика транспортируют в Москву для продолжения лечения и реабилитации. Вместе с ним для поддержки отправится и папа.

- Для наглядности, с разрешения отца ребёнка, выкладываю фото. Он очень хочет, чтобы все знали о зверствах ВФУ в отношении мирного населения Донбасса, - объяснила Яна Лантратова то, что в ее телеграм-канале появились жуткие фото, как маленький Саша выглядел в первые дни после ранения.

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