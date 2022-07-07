Жителям и гостям Курганской области предлагают искупаться в грязи

Фестивали грязи пройдут в Курганской области в конце июля Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Курганской области в конце июля пройдет череда грязевых фестивалей. Об этом на пресс-конференции рассказала начальник управления культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

— Лето — это тот сезон, когда хочется выбраться куда-то, позагорать, покупаться. Поэтому 23 июля в Звериноголовском районе у нас запланирован фестиваль грязи, красок и рока на озере Горькое, — уточнила Гончаренко.

Но на этом купание в грязи не закончится. Еще один фестиваль пройдет сразу через неделю на озере Медвежье в Петуховском районе. Хедлайнер вечера — все та же грязь.

Такой вид отдыха власти Курганской области предлагают любителям активностей. Посмотрим, много ли человек соберут подобные праздники. Мало ли, вдруг это станет традиционной забавой, собирающей в Зауралье туристов со всей России.

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