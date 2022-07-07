«Златмаш» отметил очередной день рождения и подвел итоги работы

На территории завода в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска, посвященная бывшему директору завода Геннадию Павловичу Старикову.

Символично, что именно в этот день в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска, посвященная бывшему директору завода Геннадию Павловичу Старикову.

В церемонии открытия приняли участие руководство и профсоюзный комитет АО «Златмаш», представители АО «ГРЦ Макеева» и совета директоров предприятия, родственники Геннадия Павловича, заводчане и ветераны.

— Надежным тылом для Златмаша был Геннадий Павлович Стариков, возглавлявший его с 1989 по 2005 год. Несмотря на трудное перестроечное время, под руководством Геннадия Павловича предприятие обновило ассортимент и увеличило выпуск бытовых электроплит и стрелкового оружия. При нем же было освоено и поставлено на поток производство гидроманипуляторов, медицинской техники и других изделий, - отметил генеральный директор АО «Златмаш» Антон Малофеев, открывая мероприятие. - Все это характеризует его как неординарного специалиста и грамотного руководителя

В те сложные годы Златоустовский машиностроительный завод не просто выстоял, но сохранил основной кадровый состав, производственные мощности и объекты социально-бытового назначения. И сегодня он является одним из ведущих изготовителей составных частей ракетных комплексов стратегического назначения Военно-морского флота РФ и самым крупным в Челябинской области по объемам государственного оборонного заказа. Наряду с выполнением государственного оборонного заказа, на предприятии успешно развивается выпуск гражданской продукции: Златмаш — одно из предприятий ОПК, где особое внимание уделяется диверсификации производства.

Очередной день рождения — это время подведения итогов, осмысления успехов и достижений.

Об объемах выпуска продукции

От начала года по предприятию в целом объем выпуска товарной продукции выполнен на сумму 2,1 млрд рублей.

Выполнение плана по производству за пять месяцев 2022 года составило 61%: по оборонному производству — 45%, гражданская продукция — 80%, энергетика — 94%. Рост объема выпуска товарной продукции составил 48% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Продукция Златмаша конкурентоспособна

Сегодня АО «Златмаш» в рамках общей задачи, стоящей перед ракетно-космической отраслью, наращивает усилия по диверсификации производства как важного фактора развития гражданской промышленности и стабильной работы предприятия в условиях международных санкций.

Кроме того, совсем недавно предприятие получило заключение Министерства промышленности и торговли РФ о подтверждении производства продукции на территории нашей страны. Продукция Златмаша была включена в Реестр промышленных товаров России. Это свидетельствует о том, что на предприятии налажен серийный выпуск изделий в полном соответствии с требованиями, действующими на территории РФ, а продукция конкурентоспособна.

«Златпроф» и «Термал»

За пять месяцев этого года было отгружено более 310 тонн профиля.

В 2008 году на Златмаше был освоен выпуск алюминиевых радиаторов водяного отопления «Термал». Более чем за десять лет ими были укомплектованы строительные объекты в различных уголках России. За этот год было отгружено 196 820 секций.

Бренд предприятия - «Мечта»

За прошедшие пять месяцев было отгружено 172 532 шт. плит различных моделей.

В конце прошлого года по результатам федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России» дипломантом был признан радиатор с повышенной теплоотдачей «ТЕРМАЛ РАППТ 500», а диплом лауреата получила электрическая настольная плита с чугунными конфорками «Мечта 212 Ч».

Златмаш — один из ведущих российских производителей стрелкового оружия различного типа.

С 1939 года продукция завода известна в России и за рубежом. Долгое время завод поставлял образцы стрелкового оружия только по государственному заказу.

В оружейном производстве наиболее популярной оказалась модель пневматического пистолета ППА-К «ТиРэкс» с прикладом.

В этом году планируются государственные испытания пулемета «Кедр-PARA» ПП-22, который придет на смену пистолету-пулемету ПП-91 «Кедр», стоящему сегодня на вооружении в силовых структурах. Заводские специалисты с уверенностью говорят, что аналогов изделию в России нет.

АО «Златмаш» - социально ответственное предприятие

За пять месяцев этого года на оказание спонсорской и благотворительной помощи было выделено более 2 млн рублей муниципальным детским учреждениям различной социальной направленности. Также были поставлены варочные стеклокерамические панели в Челябинское областное отделение Российского Детского фонда для поощрения молодых врачей областной детской больницы и помощи малообеспеченным семьям, а также семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

Для здоровья заводчан

Златмаш — единственное предприятие в Златоустовском городском округе, в структуре которого находятся социальные объекты (физкультурно-оздоровительный центр АО «Златмаш» и Дворец культуры «Победа»).

С начала этого года ФОЦ АО «Златмаш» посетили 198 заводчан и 223 ребенка.

Общая сумма компенсации за занятия работников и их детей во Дворце культуры «Победа» от предприятия с начала года составила почти более 250 тысяч рублей.

В этом году на реабилитационно-восстановительное лечение в санаториях РФ планируется выделить 6 млн. рублей. С начала года уже оформили путевки на оздоровление 73 работника на общую сумму более 2,5 млн. рублей.

В этом году была увеличена сумма дотации на оздоровление заводчан и их детей почти на 10%. Особым спросом пользуется программа по оздоровлению без отрыва от производства.

С заботой о старшем поколении

На учете в совете ветеранов АО «Златмаш» состоит около 6 000 бывших работников предприятия. Завод ежегодно выделяет средства на социальную поддержку ветеранов.

В этом году на поздравление ветеранов с праздничными датами было выделено более 100 000 рублей, а их оздоровление на сумму более 400 тысяч рублей запланировано на октябрь текущего года.

Пресс-служба АО «Златмаш».

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